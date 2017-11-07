Деньги собраны, но дольщикам не выплачены. Почему не работает закон?

Источник: AP 2017

Поправки об обязательном страховании долевого строительства вступили в силу с начала 2014 года. По данным, которые Business FM привел глава Минстроя Михаил Мень, за все это время страховые получили почти 40 млрд премий, а выплатили всего 50 млн рублей (это примерно десять московских однушек). В то время как обманутых дольщиков — почти 90 тысяч, хотя речь идет обо всех, в том числе и тех, кто покупали квартиры до того, как ввели страхование.

Страховщики ответили Минстрою. Строительный цикл длится не один год, поэтому страховые выплаты пострадавшим дольщикам только начинаются, говорит вице-президент Всероссийского союза страховщиков Светлана Гусар.

Объекты только-только начинают сдаваться. Либо они не будут сданы, и как раз в этом случае страховые организации начнут осуществлять выплаты. Почему-то сознательно об этом умалчивается. Это сделано, я думаю, осознанно для того, чтобы показать, что есть 40 млрд денег у страховщиков, а, на самом деле, у нас 85 тысяч потерпевших, которые без средств. Светлана Гусар Вице-президент Всероссийского союза страховщиков

Как все это происходило? После вступления закона в силу застройщики начали заключать со страховыми договоры. Каждый дольщик — это выгодоприобретатель. То есть, если застройщик обанкротится, то дольщик получит деньги. Но это в теории. А вот как происходило и происходит на практике. Ринат Шарафуллин купил квартиру в ЖК «Высокие Жаворонки», в Одинцовском районе Подмосковья. Деньги страховой перевел застройщик, но эта сумма, естественно, была включена в стоимость квартиры. Потом застройщик поменялся, а когда строительство остановилось, выяснилась интересная деталь.

Сначала была одна компания, потом та компания обанкротилась, потом была другая компания. Как выясняется потом, когда стройку заморозили, что только фиктивные были договора. На самом деле, страховка была, но она не была проплачена застройщиком. Какое-то определенное время было, к примеру, первые полгода, может, какие-то отчисления были. Но потом отчисления перестали быть от застройщика. Ринат Шарафуллин Дольщик

Об этом дольщик узнал, когда послал запрос в страховую, спросив, действует ли его полис. На страховку он теперь не рассчитывает. Другой случай — в Челябинске. Ирина Новикова купила квартиру летом 2015 года. Прочитала все законы, была уверена, что раз она заплатила за полис, то никаких проблем не будет. Через несколько месяцев строительство остановилось. Застройщик возводил сразу 26 домов и работал с пятью страховщиками. Не помогло.

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Перед тем, как на нашу компанию-застройщика было подано заявление о банкротстве, в течение полугода у двух страховых, в которых застройщик страховался, были отозваны лицензии приказом ЦБ. Еще двое были признаны банкротами. Одна все еще действует. Многие в ней застрахованы. Наши дольщики судятся с ней уже год. Ирина Новикова Дольщица

Даже если страховые не аффилированы с застройщиком, даже если они случайным образом не разоряются, когда начинаются проблемы, деньги все равно получить очень сложно. Страховой случай — это банкротство. Пока оно не наступило, страховщики, по закону, не могут выплатить деньги. Но суды могут тянуться годами, в течение которых дольщики продолжают платить по ипотечным кредитам и за съем жилья. Сейчас вместо страхования будет компенсационный фонд, власти обещают упростить процедуру получения средств в случае остановки строительства. Правда, обещания, что теперь-то уж проблемы дольщиков будут точно решены, звучат вместе с каждым новым законом. Кстати, летом в Думе, которая эти законы принимала, возмущались: как же так, деньги собраны, но дольщикам не выплачены? В эпоху цифровой экономики это называется «Грабли 2.0».