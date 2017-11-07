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06:00 (мск), источник: ДЕЙТА

Находкинцев выселят из бараков

Около 50 человек, проживающих в бараках в Находке, переедут в новое жильё, сообщает Deita. ru со ссылкой на краевую администрацию.

По итогам экспертизы бараки признаны аварийными.

Место, где сейчас стоят старые бараки, компания планирует задействовать в качестве санитарно-защитной зоны терминала в Находке.

Напомним, стивидорные компании реализуют комплексный план по снижению негативных последствий открытой перевалки угля в Находке, который разработан по инициативе администрации Приморского края в феврале 2017 года. План включает создание единой санитарно-защитной зоны для терминалов, работающих в городской черте, модернизацию перегрузочных комплексов, а также жесткий контроль за соблюдением технологического процесса при перевалке пылящего груза.

Кроме того, с начала года стивидорами на улицах Находки высажено почти две тысячи молодых деревьев, также построена пешеходная аллея протяженностью более 600 метров с универсальной спортивной площадкой, уличными тренажерами, детским игровым городком, цветниками и лавочками. Программа по благоустройству и озеленению здесь проводится на основе государственно-частного партнерства.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко дал находкинским стивидорам ещё одно поручение — модернизировать ливневую канализацию угольных терминалов, а краевому департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды — взять на контроль создание и реконструкцию этих систем.

«Помимо пылезащитного оборудования должна быть создана эффективная система ливневой канализации и утилизации сточных вод. Потому что вода от орошения, загрязнённая различными вредными веществами, не должна попасть в почву и со стоками в водоёмы», — заявил врио губернатора Приморья.

Напомним, вопрос экологического состояния Находки вошел в список поручений, данных по итогам «Прямой линии» с Президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поручил Генпрокуратуре и Минприроды до 1 августа 2017 года принять меры для приведения работы порта Находки в соответствие экологическим нормам и при необходимости представить предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации.

Михаил Грач.

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