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07:30 (мск), источник: СуперОмск

Экспорт омского зерна будут субсидировать

Омская область вошла в число 13 регионов, в которых будут стимулировать экспорт зерна к южным, северо-западным и дальневосточным портам.

Правительство России выделит РЖД субсидию в 2,99 млрд рублей для перевозки 3,18 млн тонн зерна.

В Омске запасы зерна выросли на 30,4%. Субсидия позволит повысить его стоимость до 1600 рублей за тонну. За пределы региона предполагается вывезти 1,2 млн тонн зерна.

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