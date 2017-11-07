Авиакомпания «Ямал» встала в очередь на покупку МС-21 из Иркутска

Источник: IrkutskMedia.ru

Авиакомпания «Ямал», являясь основным перевозчиком Ямало-Ненецкого автономного округа, встала в очередь на покупку МС-21 из Иркутска. Перевозчик не перестает развиваться, переходя на современные суда отечественного производства, отметил глава региона Дмитрий Кобылкин. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе «Ямал».

Авиакомпания выходит на новые маршруты, учитывая запросы жителей, обоснованность рейсов. Кроме того, она формирует запрос на российские самолеты и продолжит это делать. Сейчас «Ямал» активно использует Sukhoi Superjet 100 и уже встал в очередь на пассажирский МС-21, рассказал Дмитрий Кобылкин.

Напомним, что лайнер МС-21−300 продолжает летные испытания в Жуковском. Самолет совершил первый полет с аэродрома ЛИИ имени М. М. Громова в Московской области 2 ноября. Полет продолжался свыше трех часов. В ходе него определялись характеристики устойчивости и управляемости на высоте от 6 тысяч метров до 12 тысяч метров. Все системы самолета отработали штатно.