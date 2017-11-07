Авиакомпания «Ямал» встала в очередь на покупку МС-21 из Иркутска
Перевозчик переходит на современные суда отечественного производства, по словам главы ЯНАО.
Перевозчик переходит на современные суда отечественного производства, по словам главы ЯНАО.
Авиакомпания «Ямал», являясь основным перевозчиком
Авиакомпания выходит на новые маршруты, учитывая запросы жителей, обоснованность рейсов. Кроме того, она формирует запрос на российские самолеты и продолжит это делать. Сейчас «Ямал» активно использует Sukhoi Superjet 100 и уже встал в очередь на пассажирский МС-21, рассказал Дмитрий Кобылкин.
Напомним, что лайнер МС-21−300 продолжает летные испытания в Жуковском. Самолет совершил первый полет с аэродрома ЛИИ имени М. М. Громова в Московской области 2 ноября. Полет продолжался свыше трех часов. В ходе него определялись характеристики устойчивости и управляемости на высоте от 6 тысяч метров до 12 тысяч метров. Все системы самолета отработали штатно.
Ранее, самолет совершил самый длительный перелет с аэродрома Иркутского авиазавода на аэродром ЛИИ имени Громова в Московском области. Лайнер преодолел порядка 4,5 тысячи км без посадки за шесть часов. Высота полета составила около 10 тысяч метров. В ЛИиДК ОКБ имени А. С. Яковлева специально для базирования самолетов МС-21 построен новый ангар, в котором создан современный комплекс сбора, обработки и хранения полетной информации, регистрируемой в процессе проведения летных и наземных испытаний.