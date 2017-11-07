Два самоходных снегоуборочных поезда поступили на ВСЖД

Как сообщает 7 ноября 2017 года пресс-служба ВСЖД, поезда предназначены для очистки от снега станционных путей, стрелочных переводов железнодорожного пути. Производительность новой машины достигает 1200 кубометров в час. Эксплуатация самоходных снегоуборочных поездов позволит значительно сэкономить на тяговых ресурсах и использовании локомотивных бригад.

На Восточно-Сибирской железной дороге для уборки снега подготовлено 68 единиц специальной техники — это 27 снегоуборочных машин (СМ), 18 плужных снегоочистителей (СДПМ), 13 пневмообдувочных машин (ПОМ-1 М) и восемь самоходных снегоуборочных поездов ПСС-1К, а также роторный снегоочиститель ЭСО-3 и снегоочистительный струг СС-1М.