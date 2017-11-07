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08:11 (мск), источник: PROUFU.ru

Ирек Ялалов: «Строительство приюта для животных — дорогое удовольствие»

Сити-менеджер Уфы рассказал на оперативном совещании в мэрии, появится ли в городе приют для бездомных животных.

Ирек Ялалов признал, что количество бездомных животных сократилось, однако проблема по-прежнему является актуальной для нашего города.

 — В год службы отлавливают около пяти тысяч бездомных животных. Несколько лет назад на улицах города было 15 тысяч агрессивных и больных животных. Используется гуманный метод ликвидации в виде временного обездвиживания животного, — заявил мэр.

Также глава администрации прокомментировал идею о строительстве приюта.


 — Строительство приюта — дорогое удовольствие. Оно обойдется в 120−130 миллионов рублей, это стоимость детского сада. Но мы пойдем на это, ведь приют — акт гуманного отношения к животным.


Также Ялалов призвал уфимцев ответственнее относиться к домашним животным. Глава администрации Уфы пояснил, что прикапывание мертвых животных в скверах и парках — это не выход.


 — Наше общество должно взрослеть. Прежде чем заводить домашних животных, надо десять раз подумать. Породистые животные бегают по улицам, их просто выбрасывают, потом покупают новую «игрушку». Также нам нужно подумать о захоронении умерших животных — эта проблема не решена в целом по России. Надеемся, в скором времени появятся федеральные, а затем и региональные законы по содержанию домашних животных.
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