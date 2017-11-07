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08:22 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Госдолг Новосибирской области сократился на 7 млрд рублей

Регион частично погасил задолженность по бюджетным кредитам и ценным бумагам, но взял кредит на 3,5 млрд рублей в банках, об этом свидетельствуют данные Минфина НСО.

Госдолг Новосибирской области сократился на 7 млрд рублей, об этом свидетельствуют данные Минфина НСО.

Объем бюджетных кредитов региона составляет 21,4 млрд рублей (месяцем ранее — 29,3 млрд рублей). Объем банковских кредитов составляет 3,5 млрд рублей (ранее область не занимала деньги у банков с весны).

Долги по государственным ценным бумагам находятся на уровне 16,1 млрд рублей (ранее показатель составлял 18,75 млрд рублей).

В настоящий момент размер долга региона составляет 41,01 млрд рублей. Месяцем ранее объем госдолга Новосибирской области составлял 48,09 млрд рублей.

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