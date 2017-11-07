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07:40 (мск), источник: Informburo.kz

В мире резко упал спрос на казахстанскую пшеницу

Экспорт казахстанской пшеницы за год сократился на 10%, цены упали на 0,3%.

Эксперты зафиксировали резкое падения спроса на отечественную пшеницу, сообщает портал finprom.kz. Самое большое падение спроса отмечается в Иране и России.

Аналитики отмечают: казахстанская пшеница теряет свою привлекательность на международном торговом рынке. Только за 8 месяцев текущего года РК экспортировала порядка 2,4 млн тонн пшеницы и меслина, или на 10,1% меньше, чем было продано за аналогичный период прошлого года. Цены упали на 0,3%.

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В стоимостном выражении выручка упала на 10,4% — до 381,9 млн долларов. Это самый низкий уровень стоимости экспорта пшеницы за последние 5 лет, ниже выручка была только в 2011 году, когда за январь-август продажа указанных агрокультур принесла Казахстану всего 227,9 млн долларов.

При этом падение экспортной выручки от продажи пшеницы фиксируется на протяжении последних 5 лет. Ситуация на мировых товарных рынках также складывается не в пользу казахстанского зерна — в среднем в 2017 году тонна пшеницы и меслина реализовывалась по 158,2 доллара за тонну, что на 0,3% ниже, чем в 2016 году. По сравнению с ценами 2012 года стоимость казахстанской пшеницы и меслина упала на 23%.

По словам экспертов, падение цен — общемировая тенденция. По прогнозу ООН, производство пшеницы в мире несколько снизится по сравнению с прошлым годом, что отражает некоторое снижения урожая в США.

Между тем на внутреннем рынке Казахстана общее количество сделок по зерну растёт. Эксперты провели анализ и выяснили, что в сентябре текущего года оборот по сделкам купли-продажи зерновых на вышеупомянутой бирже вырос на 561% по сравнению с таким же периодом 2016 года. В первую неделю октября на казахстанской бирже было продано 86 875 тонн зерна.

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