Строительство подводной лодки «Уфа» ВМФ России завершится 2019 году

Как отметили сегодня на оперативном совещании в мэрии, благодаря инициативе Морского собрания Башкортостана, совместными усилиями, в том числе, «наших земляков, достигших больших постов в ВМФ, удалось добиться того, чтобы подлодке класса «Варшавянка» было присвоено название «Уфа».

В 2019 году представители республики примут участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию этой подлодки, которая будет служить на одном из флотов Российской Федерации.