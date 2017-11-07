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08:51 (мск), источник: ИА Башинформ

Строительство подводной лодки «Уфа» ВМФ России завершится 2019 году

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. На одном из судостроительных заводов России ведется строительство подводной лодки «Уфа». Ввод в эксплуатацию подлодки, носящей название столицы Башкирии, запланирован на 2019 год.

Как отметили сегодня на оперативном совещании в мэрии, благодаря инициативе Морского собрания Башкортостана, совместными усилиями, в том числе, «наших земляков, достигших больших постов в ВМФ, удалось добиться того, чтобы подлодке класса «Варшавянка» было присвоено название «Уфа».

В 2019 году представители республики примут участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию этой подлодки, которая будет служить на одном из флотов Российской Федерации.

Весной 2018 года запланирована поездка башкирской делегации на судостроительный завод, где ведется строительство подводной лодки «Уфа». Кроме того, в мэрии Уфы заявили о том, что над подлодкой, носящей название башкирской столицы, скорее всего, будет взято шефство.

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