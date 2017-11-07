Заготовку и прием лома и отходов цветмета в Узбекистане будет осуществлять только «Узвторцветмет»

Источник: Uzdaily.uz

Согласно документу АО «Ташкентский завод по заготовке и переработке лома, отходов цветных металлов» был переименован в АО «Узбекский завод по заготовке и переработке лома, отходов цветных металлов».

Было установлено, что АО «Узвторцветмет» входит в состав Комплекса Кабинета Министров Республики Узбекистан по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности.

Документом утверждены основные задачи завода, направления деятельности.

• Первое, организацию эффективной системы заготовки и приема лома и отходов цветных металлов от ломосдатчиков как на территории Республики Узбекистан, так и за ее пределами;.

• второе, осуществление модернизации и диверсификации производства, направленных на освоение новых видов продукции, внедрение современных энергосберегающих технологий и оборудования по переработке цветных металлов, а также расширение сырьевой базы;.

• третье, обеспечение устойчивых темпов роста производства, увеличение объемов экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе за счет освоения новых рынков, укрепление позиций на внешних рынках;.

• четвертое, проведение на системной основе целенаправленной работы по снижению себестоимости продукции, в том числе за счет углубления локализации производства комплектующих деталей и материалов, оптимизации производственных и операционных затрат, сокращения объемов импорта товаров и услуг;.

• пятое, внедрение в процессы модернизации, технического и технологического обновления производства инновационных разработок, обеспечение более тесной связи науки и производства;.

• шестое, организацию повышения квалификации инженерно-технических и управленческих кадров, их переподготовку путем усиления кооперации с высшими и средними специальными, профессиональными образовательными и научными учреждениями.

«Узвторцветмету» разрешено рассчитываться за сданный лом по свободной (договорной) цене, стимулирующей ломосдатчиков, реализовывать лом и отходы цветных металлов для поддержки развития народных промыслов и прикладного искусства.

Постановление установлено, что в обязательном порядке подлежат сдаче АО «Узвторцветмет» по свободной и договорной цене физически и морально устаревшее оборудование, содержащее цветные металлы, списываемое в ходе проведения процедуры банкротства, ликвидации, реконструкции и модернизации предприятий, независимо от их организационно-правовой формы;.

лом и отходы цветных металлов, образующиеся в хозяйственно-производственной деятельности организаций, оказывающих услуги по сервисному обслуживанию и ремонту всех видов электрических двигателей и трансформаторов, автотранспортных средств, электронной и бытовой техники.

Постановлением поручено усилить контроль за оборотом лома и отходов цветных металлов.