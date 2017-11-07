Имущество красноярской компании «Делси-С» продадут за 108 млн рублей

С молотка уйдет недвижимое имущество завода, а также технологическое оборудование и автотранспорт. Ранее объекты пытались продать по минимальной цене в 150 млн рублей, однако на аукцион не подали ни одной заявки. В связи с этим стоимость имущества снизили на 42 млн рублей.

Напомним, в июне арбитражный суд признал предприятие по промышленной переработке рыб океанического промысла «Делси-С» в Сосновоборске банкротом. Дело в том, что в 2014—2016 гг. резко упал, как общий потребительский спрос, так и спрос на рыбную продукцию, в основном из-за ее дороговизны. В связи с этим мощности завода были загружены только на 30%. Численность персонала сокращена в этот период с 500 до 250 человек. По данным «Ъ», выручка компании в 2016 году составила 382,5 млн рублей. Чистая прибыль — 10,5 млн рублей.