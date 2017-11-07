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08:13 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Имущество красноярской компании «Делси-С» продадут за 108 млн рублей

Стоимость комплекса уменьшилась на 42 млн рублей.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На торги выставили имущество красноярской рыбоперерабатывающей компании «Делси-С». Начальная стоимость объектов составила 108 млн рублей.

С молотка уйдет недвижимое имущество завода, а также технологическое оборудование и автотранспорт. Ранее объекты пытались продать по минимальной цене в 150 млн рублей, однако на аукцион не подали ни одной заявки. В связи с этим стоимость имущества снизили на 42 млн рублей.

Напомним, в июне арбитражный суд признал предприятие по промышленной переработке рыб океанического промысла «Делси-С» в Сосновоборске банкротом. Дело в том, что в 2014—2016 гг. резко упал, как общий потребительский спрос, так и спрос на рыбную продукцию, в основном из-за ее дороговизны. В связи с этим мощности завода были загружены только на 30%. Численность персонала сокращена в этот период с 500 до 250 человек. По данным «Ъ», выручка компании в 2016 году составила 382,5 млн рублей. Чистая прибыль — 10,5 млн рублей.

Производственный комплекс «Делси-С» был открыт в городе Сосновоборске в 1995 году. Фирма производит около 200 наименований продукции, в том числе копченую, соленую, вяленую рыбу, салаты из морепродуктов.

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