Имущество красноярской компании «Делси-С» продадут за 108 млн рублей
Стоимость комплекса уменьшилась на 42 млн рублей.
Стоимость комплекса уменьшилась на 42 млн рублей.
На торги выставили имущество красноярской рыбоперерабатывающей компании «Делси-С». Начальная стоимость объектов составила 108 млн рублей.
С молотка уйдет недвижимое имущество завода, а также технологическое оборудование и автотранспорт. Ранее объекты пытались продать по минимальной цене в 150 млн рублей, однако на аукцион не подали ни одной заявки. В связи с этим стоимость имущества снизили на 42 млн рублей.
Напомним, в июне арбитражный суд признал предприятие по промышленной переработке рыб океанического промысла «Делси-С» в Сосновоборске банкротом. Дело в том, что в 2014—2016 гг. резко упал, как общий потребительский спрос, так и спрос на рыбную продукцию, в основном
Производственный комплекс «Делси-С» был открыт в городе Сосновоборске в 1995 году. Фирма производит около 200 наименований продукции, в том числе копченую, соленую, вяленую рыбу, салаты из морепродуктов.