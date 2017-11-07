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08:53 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На екатеринбургском кладбище вырастет квартал

Археологи разрешили строить.

Источник: УралИнформБюро

На набережной Исети в квартале улиц Белинского — Тверитина — Большакова — Луначарского в ближайшие годы появится квартал с высотным жильем и общественно-деловой зоной. Проект развития территории опубликован на сайте областного Министерства строительства и развития инфраструктуры, сообщает «Уралинформбюро».

Проект межевания и планировки участка разработан мастерской Генплана Екатеринбурга по заказу проектного бюро «Р1». Как ранее сообщало «Уралинформбюро», эта организация занимается также создание концепции благоустройства набережной Исети в районе ЦПКиО.

Согласно проекту, правый берег Исети на данном участке будет отведен под рекреационную зону и строительство очистных сооружений. Угол улиц Луначарского и Тверитина отдадут под строительство жилого дома переменной этажности (11−16 этажей). В будущей жилой зоне предусмотрен также встроенный детский сад на 50 человек.

Остальное пространство запланировано под размещение объектов торговли и общественного питания, а также автопаркингов общей вместимостью свыше 400 автомобилей. Публичные слушания по проекту пройдут 20 ноября в здании гимназии № 39.

Следует отметить, что в июне 2017 года стало известно о планах мэрии построить на этом участке новое здание для администрации Октябрьского района. Судя по проектной документации, административное здание будет размещено на углу улиц Белинского и Тверитина, рядом с армянской церковью.

Участок в квартале улиц Белинского — Тверитина — Большакова — Луначарского — одна из самых известных исторических территорий Екатеринбурга. В XIX веке там находилось старообрядческое кладбище. В октябре 2017 года группа археологов по заказу областного Управления охраны и использования объектов культурного наследия провела раскопки по периметру проектируемой деловой зоны.

Однако артефакты старины, имеющие историческую значимость, в ходе работ обнаружены не были, утверждает отчет, подписанный директором Южно-Уральского филиала Института истории и археологии УрО РАН Вадимом Мосиным.

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