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08:59 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Челябинская область — на 1-м месте в стране по производству макарон

В Челябинской области урожай зерновых в этом году превысил 2 миллиона 400 тысяч тонн, на четверть обогнав показатель прошлого года, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Как полагают в региональном Минсельхозе, помимо погоды, в этом году сыграло свою роль грамотное применение минеральных удобрений. Средняя урожайность составила 17,5 центнера с гектара против 14,8 в прошлом году.

Как отмечают в министерстве, Челябинская область занимает второе место в России по объемам производства мяса птицы, шестое место — по производству свинины, первое место — по производству макарон.

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