Челябинская область — на 1-м месте в стране по производству макарон
В Челябинской области урожай зерновых в этом году превысил 2 миллиона 400 тысяч тонн, на четверть обогнав показатель прошлого года, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
В Челябинской области урожай зерновых в этом году превысил 2 миллиона 400 тысяч тонн, на четверть обогнав показатель прошлого года, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Как полагают в региональном Минсельхозе, помимо погоды, в этом году сыграло свою роль грамотное применение минеральных удобрений. Средняя урожайность составила 17,5 центнера с гектара против 14,8 в прошлом году.
Как отмечают в министерстве, Челябинская область занимает второе место в России по объемам производства мяса птицы, шестое место — по производству свинины, первое место — по производству макарон.