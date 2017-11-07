AliExpress готова ускориться. Компания обещает сократить срок доставки до десяти дней

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С 11 ноября китайская торговая площадка AliExpress будет доставлять товары в Россию в течение максимум десяти дней, сообщили «Ъ» в компании. Ускоренную доставку обеспечит логистическая компания Cainiao, которая вместе с AliExpress входит в группу Alibaba. Запуск чартерной программы поможет значительно сократить время доставки, уверен директор по развитию бизнеса Cainiao в России и странах СНГ Алекс Васильев. Сейчас заключены партнерства с крупнейшими грузовыми перевозчиками, в числе которых «Почта России», а также крупнейшая российская грузовая авиакомпания AirBridgeCargo. Ведутся переговоры для расширения пула чартерных партнеров.

Кроме того, все посылки будут собираться на складах компании в Китае, поэтому заказы будут отправлять не продавцы, а непосредственно AliExpress.

Такую модель решено использовать после пилотного проекта в России, где товары с местного склада отправляет Tmall (торговая площадка AliExpress, начала работу в России в сентябре). Таким образом, AliExpress будет контролировать весь процесс доставки — от отправки товара до «последней мили». Россия остается одним из самых активных рынков для AliExpress, а постоянно растущий объем продаж делает необходимым модифицирование ситуации с доставкой, констатирует директор по развитию бизнеса AliExpress в России и странах СНГ Марк Завадский.

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При максимальном сроке в 45 дней средний показатель доставки товара с AliExpress в Россию сейчас составляет около месяца, говорит собеседник «Ъ», знакомый с данными компании.



Доставка будет организована на собственных самолетах «Почты России» Ту-204−100С. Количество авиарейсов из Китая в Россию в преддверии высокого сезона увеличено, сообщили «Ъ» в пресс-службе «Почты России». Развитие таких авиарейсов обусловлено значительным ростом почтовых отправлений от китайских интернет-магазинов в последние годы, подтверждают на «Почте России»: только в прошлом году объем посылок и мелких пакетов из Китая составил более 30 тыс. тонн, при этом основной пик покупок граждан приходится на ноябрь—декабрь, в период крупнейших распродаж. Подрядчиком ФГУПа выступает авиакомпания «Авиастар-Ту», которая организует обеспечение внутренних и международных рейсов Ту-204−100С, а также наземное обслуживание в аэропортах и заправку топливом, сообщили в пресс-службе «Почте России».



Модель агрегации товаров в стране-отправителе уже применяется несколькими маркетплейсами, отмечает гендиректор eBay в России и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов. Так, eBay сотрудничает с партнерами из США, Великобритании и Китая.

Контроль первой мили дает ряд преимуществ по скорости, качеству и стоимости агрегированного потока доставки. Но в случае продавцов из Китая при подавляющем количестве товаров с бесплатной доставкой при их стоимости $5−10 любое отклонение от модели неизбежно приводит к существенному удорожанию конечной цены для покупателя. Илья Кретов