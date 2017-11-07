Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Новый российский фильм собрал в прокате 1 млрд руб. за 11 дней
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
Житель Воронежской области выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
СМИ: Больной раком Михаил Задорнов сменил веру
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
В Москве жестоко избили чемпиона мира по кикбоксингу Липового
Умерла самая сильная женщина планеты Румянцева
«Влюбилась сразу»: Сотникова о единственном муже-дворнике
«Принцип раздельного поражения» — эксперт о С-500
Золотая осень: Наталья Водянова устроила фотосессию в парке
Сергей Шнуров устроил жене романтическую прогулку по Петербургу
СМИ: Башаров впервые за годы комментирует развод с Архаровой
«Влюбилась сразу»: Сотникова о своем муже-дворнике
Зачем покупать недвижимость за криптовалюту
Полонский заявил о желании заработать $1 трлн
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
12Теракт в Нью-Йорке
09:39 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

AliExpress готова ускориться. Компания обещает сократить срок доставки до десяти дней

AliExpress планирует сократить максимальный срок доставки товаров в Россию с 45 до 10 дней. Для этого компания будет собирать товары на собственных складах в Китае и контролировать весь процесс доставки через собственную логистическую компанию и партнеров в России. Такую модель уже применяют другие зарубежные торговые площадки, но в случае с дешевыми товарами она может привести к росту конечной цены, предупреждают конкуренты.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

С 11 ноября китайская торговая площадка AliExpress будет доставлять товары в Россию в течение максимум десяти дней, сообщили «Ъ» в компании. Ускоренную доставку обеспечит логистическая компания Cainiao, которая вместе с AliExpress входит в группу Alibaba. Запуск чартерной программы поможет значительно сократить время доставки, уверен директор по развитию бизнеса Cainiao в России и странах СНГ Алекс Васильев. Сейчас заключены партнерства с крупнейшими грузовыми перевозчиками, в числе которых «Почта России», а также крупнейшая российская грузовая авиакомпания AirBridgeCargo. Ведутся переговоры для расширения пула чартерных партнеров.

Кроме того, все посылки будут собираться на складах компании в Китае, поэтому заказы будут отправлять не продавцы, а непосредственно AliExpress.

Такую модель решено использовать после пилотного проекта в России, где товары с местного склада отправляет Tmall (торговая площадка AliExpress, начала работу в России в сентябре). Таким образом, AliExpress будет контролировать весь процесс доставки — от отправки товара до «последней мили». Россия остается одним из самых активных рынков для AliExpress, а постоянно растущий объем продаж делает необходимым модифицирование ситуации с доставкой, констатирует директор по развитию бизнеса AliExpress в России и странах СНГ Марк Завадский.

Читайте также
AliExpress запустит в России магазины виртуальной реальности

При максимальном сроке в 45 дней средний показатель доставки товара с AliExpress в Россию сейчас составляет около месяца, говорит собеседник «Ъ», знакомый с данными компании.

Доставка будет организована на собственных самолетах «Почты России» Ту-204−100С. Количество авиарейсов из Китая в Россию в преддверии высокого сезона увеличено, сообщили «Ъ» в пресс-службе «Почты России». Развитие таких авиарейсов обусловлено значительным ростом почтовых отправлений от китайских интернет-магазинов в последние годы, подтверждают на «Почте России»: только в прошлом году объем посылок и мелких пакетов из Китая составил более 30 тыс. тонн, при этом основной пик покупок граждан приходится на ноябрь—декабрь, в период крупнейших распродаж. Подрядчиком ФГУПа выступает авиакомпания «Авиастар-Ту», которая организует обеспечение внутренних и международных рейсов Ту-204−100С, а также наземное обслуживание в аэропортах и заправку топливом, сообщили в пресс-службе «Почте России».

Модель агрегации товаров в стране-отправителе уже применяется несколькими маркетплейсами, отмечает гендиректор eBay в России и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов. Так, eBay сотрудничает с партнерами из США, Великобритании и Китая.

Контроль первой мили дает ряд преимуществ по скорости, качеству и стоимости агрегированного потока доставки. Но в случае продавцов из Китая при подавляющем количестве товаров с бесплатной доставкой при их стоимости $5−10 любое отклонение от модели неизбежно приводит к существенному удорожанию конечной цены для покупателя.
Илья Кретов

В любом случае от AliExpress не зависит скорость доставки от магистральных узлов «Почты России» до конкретных получателей, добавляет партнер Data Insight Борис Овчинников.

Кристина Жукова

Покупки на AliExpress: благотворительность закончилась
Во время загрузки произошла ошибка.
7 февраля© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Депутата подвела бриллиантовая страсть
«Президент назвал безобразием сказанное во время заседания»
Трамп попросил у конгресса денег на защиту от Северной Кореи
В Австралии автомобиль врезался в школу
Эксперты рассказали о резком росте числа протестов в России
Спейси и Вайнштейн начали лечиться от сексуальной зависимости
Визуальная пропаганда: плакаты времен Гражданской войны
Рукопись убийцы Ли Харви Освальда выставлена на торги
Спорт
Месси прилетел на рассвете. Днем под его окнами читают стихи Сборная Аргентины прибыла в Москву, и молодая ее часть даже провела первую тренировку. Лионель Месси — тоже в столице
Авто
Глава МВД заявил о новых экзаменах для профессиональных водителей Нововведение будет внедряться в ближайшее время совместно с Министерством транспорта России
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
Как выглядит возрастной макияж: мнение эксперта Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
15 ошеломляющих фотографий, на которых показано рождение ребенка Сильные кадры поразили пользователей соцсетей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь