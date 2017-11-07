Снос самостроя отметили особым мнением
Судья КС считает, что владельцы недвижимости лишены права на судебную защиту.
Судья КС считает, что владельцы недвижимости лишены права на судебную защиту.
Судья Конституционного суда (КС) Александр Кокотов заявил о несогласии с отказом КС рассмотреть жалобу компании «Полюс-РБ», пострадавшей от сноса самостроя в Москве. Власти Москвы утверждают список объектов на снос в форме нормативных актов, что лишило собственников строений судебной защиты, заявил в особом мнении судья Кокотов. Аналогичная история может произойти с реновацией, предупреждает эксперт.
Судья Кокотов раскритиковал опубликованное на прошлой неделе решение КС по жалобе ООО «Полюс-РБ» на п. 4 ст. 222 Гражданского кодекса (ГК) и ряд положений Кодекса административного судопроизводства (КАС). Речь идет о внесенной в ГК в июле 2014 года поправке, позволяющей муниципальным властям без суда принимать решение о сносе самостроя. Поправка принималась вскоре после присоединения Крыма к РФ для сноса самостроя в прибрежной зоне, однако упрощенным порядком воспользовалось и правительство Москвы. Постановлением от 8 декабря 2015 года «О мерах по обеспечению сноса самовольных построек на отдельных территориях города Москвы» были установлены порядок сноса и список признанных самостроем объектов. Но оспорить в суде включение в него конкретной постройки невозможно, жаловался в КС «Полюс-РБ». Суды общей юрисдикции отказывают в принятии административного иска, ссылаясь на то, что законность постановления правительства Москвы в целом ранее была подтверждена судом в деле о его отмене, которое проиграли другие истцы, а иски, аналогичные уже рассмотренным, КАС позволяет судам не принимать. Такое взаимосвязанное толкование ГК и КАС «Полюс-РБ» просил признать неконституционным.
КС напомнил, что год назад уже подтверждал право владельцев построек обжаловать решение властей об их сносе — в отказном определении по запросу депутатов Госдумы от КПРФ и ЛДПР, которые сочли внесудебный снос зданий в Москве противоречащим ч. 3 ст. 35 Конституции, согласно которой «никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда» (см. «Ъ» от 1 апреля 2016 года). При этом КАС, говорится в определении по делу «Полюс-РБ», пресекает рассмотрение только тождественных исков, но «не предполагает возможность произвольного отказа суда» в принятии заявления по тому же предмету, но по другим основаниям. Кроме того, решил КС, ничто не мешает заявителю оспаривать не часть постановления правительства Москвы, а конкретное, «основанное на нем» решение или действие по сносу как не соответствующее законодательству. При этом жалобу КС признал «недопустимой».
Судья Кокотов с выводом КС не согласился, отметив, что определение суда по запросу депутатов на практике не исполнено и «гарантированность судебной защиты» в делах о сносе самостроя не обеспечена. А сделанная КС в деле «Полюс-РБ» «оговорка о недопустимости произвольного отказа» в принятии иска никому не поможет, поскольку нормативный акт признан судом «законным во всех возможных аспектах и по всем возможным основаниям» и оспорить его нельзя, пока он «не будет изменен», поясняет судья Кокотов. По его мнению, проверять нормативные и индивидуальные предписания суды должны по разным правилам: по конкретным объектам необходим анализ фактических обстоятельств с участием владельцев сносимых объектов и иных интересантов. Судья считает, что КС следовало истолковать спорные нормы для предотвращения произвольного правоприменения.
Судья также обратил внимание на необходимость решить вопрос о допустимости проверки индивидуальных предписаний нормативных актов арбитражными судами. Утверждение списка объектов на снос в форме нормативных актов позволило властям вывести споры о законности сноса в Москве