Снос самостроя отметили особым мнением

Судья Кокотов раскритиковал опубликованное на прошлой неделе решение КС по жалобе ООО «Полюс-РБ» на п. 4 ст. 222 Гражданского кодекса (ГК) и ряд положений Кодекса административного судопроизводства (КАС). Речь идет о внесенной в ГК в июле 2014 года поправке, позволяющей муниципальным властям без суда принимать решение о сносе самостроя. Поправка принималась вскоре после присоединения Крыма к РФ для сноса самостроя в прибрежной зоне, однако упрощенным порядком воспользовалось и правительство Москвы. Постановлением от 8 декабря 2015 года «О мерах по обеспечению сноса самовольных построек на отдельных территориях города Москвы» были установлены порядок сноса и список признанных самостроем объектов. Но оспорить в суде включение в него конкретной постройки невозможно, жаловался в КС «Полюс-РБ». Суды общей юрисдикции отказывают в принятии административного иска, ссылаясь на то, что законность постановления правительства Москвы в целом ранее была подтверждена судом в деле о его отмене, которое проиграли другие истцы, а иски, аналогичные уже рассмотренным, КАС позволяет судам не принимать. Такое взаимосвязанное толкование ГК и КАС «Полюс-РБ» просил признать неконституционным.



КС напомнил, что год назад уже подтверждал право владельцев построек обжаловать решение властей об их сносе — в отказном определении по запросу депутатов Госдумы от КПРФ и ЛДПР, которые сочли внесудебный снос зданий в Москве противоречащим ч. 3 ст. 35 Конституции, согласно которой «никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда» (см. «Ъ» от 1 апреля 2016 года). При этом КАС, говорится в определении по делу «Полюс-РБ», пресекает рассмотрение только тождественных исков, но «не предполагает возможность произвольного отказа суда» в принятии заявления по тому же предмету, но по другим основаниям. Кроме того, решил КС, ничто не мешает заявителю оспаривать не часть постановления правительства Москвы, а конкретное, «основанное на нем» решение или действие по сносу как не соответствующее законодательству. При этом жалобу КС признал «недопустимой».



Судья Кокотов с выводом КС не согласился, отметив, что определение суда по запросу депутатов на практике не исполнено и «гарантированность судебной защиты» в делах о сносе самостроя не обеспечена. А сделанная КС в деле «Полюс-РБ» «оговорка о недопустимости произвольного отказа» в принятии иска никому не поможет, поскольку нормативный акт признан судом «законным во всех возможных аспектах и по всем возможным основаниям» и оспорить его нельзя, пока он «не будет изменен», поясняет судья Кокотов. По его мнению, проверять нормативные и индивидуальные предписания суды должны по разным правилам: по конкретным объектам необходим анализ фактических обстоятельств с участием владельцев сносимых объектов и иных интересантов. Судья считает, что КС следовало истолковать спорные нормы для предотвращения произвольного правоприменения.



Судья также обратил внимание на необходимость решить вопрос о допустимости проверки индивидуальных предписаний нормативных актов арбитражными судами. Утверждение списка объектов на снос в форме нормативных актов позволило властям вывести споры о законности сноса в Москве из-под юрисдикции арбитражных судов, которые по большинству сносимых объектов ранее принимали решения в пользу собственников, пояснил «Ъ» руководитель судебной практики Института права и публичной политики Григорий Вайпан. Особое мнение судьи КС эксперт назвал «абсолютно справедливой критикой», отметив, что аналогичная история может произойти с реновацией. «Поскольку перечень сносимых домов находится в приложении № 11 к постановлению правительства Москвы от 01.08.2017 № 497-ПП, достаточно будет проиграть в Мосгорсуде собственнику одной квартиры, чтобы снос всех остальных 5 тыс. домов считался законным», — пояснил он «Ъ».