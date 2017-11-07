Красноярцы задолжали теплоэнергетикам 10,6 млн рублей
С начала 2017 года по ее инициативе в отношении физических лиц, злостно нарушающих платежную дисциплину, было возбуждено свыше 700 исполнительных производств.
С начала 2017 года по ее инициативе в отношении физических лиц, злостно нарушающих платежную дисциплину, было возбуждено свыше 700 исполнительных производств.
Красноярский филиал Сибирской теплосбытовой компании (СТК, входит в группу СГК) в рамках программы «Платёж и порядок» продолжает активную работу с неплательщиками.
Компания является оператором по сбору платежей за оказываемые услуги и поставляемые коммунальные ресурсы: теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение. С начала 2017 года по ее инициативе в отношении физических лиц, злостно нарушающих платежную дисциплину, было возбуждено свыше 700 исполнительных производств на сумму 10,6 млн рублей.
К недобросовестным потребителям применяются все предусмотренные действующим законодательством меры досудебного истребования задолженности. В адреса физических лиц, не оплачивающих счета от ресурсоснабжающих организаций (РСО) — ООО «Сибирская генерирующая компания» и ООО «КрасКом», направляются соответствующие уведомления.
«Оплачивать счета необходимо вовремя и в полном объеме — это правило известно каждому, но выполняется не всеми. Некоторые потребители намеренно игнорируют обязанность по оплате коммунальных услуг, при этом не отказывая себе, например, в заграничном отдыхе. Запрет выезда за пределы России — мера жесткая, но эффективная. Она хорошо стимулирует платежеспособных должников к исполнению судебных решений, — пояснил директор Красноярского филиала СТК Евгений Понятин. — В нашей практике работы с должниками в рамках исполнительных производств был случай, когда
Кроме этого, судебные приставы арестовывают счета должника и списывают с них деньги, удерживают задолженность из заработной платы. На собственность неплательщика накладывается арест — запрещается продажа или отчуждение указанного имущества. В случае, если долг не погашен, арестованные вещи реализовываются.
Уточнить наличие задолженности за оказанные коммунальные услуги и поставленные ресурсы физические лица, имеющие прямые договоры с РСО, могут по телефону
Получить данные о наличии долга, который может стать препятствием для выезда за пределы Российской Федерации, можно на сайте Судебных приставов или в районном отделе судебных приставов.