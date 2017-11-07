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08:27 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцы задолжали теплоэнергетикам 10,6 млн рублей

С начала 2017 года по ее инициативе в отношении физических лиц, злостно нарушающих платежную дисциплину, было возбуждено свыше 700 исполнительных производств.

Источник: РИА "Новости"

Красноярский филиал Сибирской теплосбытовой компании (СТК, входит в группу СГК) в рамках программы «Платёж и порядок» продолжает активную работу с неплательщиками.

Компания является оператором по сбору платежей за оказываемые услуги и поставляемые коммунальные ресурсы: теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение. С начала 2017 года по ее инициативе в отношении физических лиц, злостно нарушающих платежную дисциплину, было возбуждено свыше 700 исполнительных производств на сумму 10,6 млн рублей.

К недобросовестным потребителям применяются все предусмотренные действующим законодательством меры досудебного истребования задолженности. В адреса физических лиц, не оплачивающих счета от ресурсоснабжающих организаций (РСО) — ООО «Сибирская генерирующая компания» и ООО «КрасКом», направляются соответствующие уведомления.

В случае, если долг так и остается непогашенным, сумма взыскивается в судебном порядке. Так, только за 9 месяцев 2017 года в отношении физических лиц в суды подано 341 заявление на взыскание задолженности в размере более 5,2 млн рублей. А если игнорируется и судебное решение, то недоимку принудительно взыскивают судебные приставы.

«Оплачивать счета необходимо вовремя и в полном объеме — это правило известно каждому, но выполняется не всеми. Некоторые потребители намеренно игнорируют обязанность по оплате коммунальных услуг, при этом не отказывая себе, например, в заграничном отдыхе. Запрет выезда за пределы России — мера жесткая, но эффективная. Она хорошо стимулирует платежеспособных должников к исполнению судебных решений, — пояснил директор Красноярского филиала СТК Евгений Понятин. — В нашей практике работы с должниками в рамках исполнительных производств был случай, когда из-за угрозы “закрытия границы” долг за тепло и горячую воду, превышающий один миллион рублей, сразу же погашался. Всего же, с января по сентябрь этого года за неоплату горячего водоснабжения и тепла приставы ограничили в праве покидать пределы страны 71 должника».

Кроме этого, судебные приставы арестовывают счета должника и списывают с них деньги, удерживают задолженность из заработной платы. На собственность неплательщика накладывается арест — запрещается продажа или отчуждение указанного имущества. В случае, если долг не погашен, арестованные вещи реализовываются.

Уточнить наличие задолженности за оказанные коммунальные услуги и поставленные ресурсы физические лица, имеющие прямые договоры с РСО, могут по телефону call-центра 8 (391) 2−579−555, либо обратившись в Центр обслуживания клиентов СТК по адресу: Красноярск, ул. Республики, 37.

Получить данные о наличии долга, который может стать препятствием для выезда за пределы Российской Федерации, можно на сайте Судебных приставов или в районном отделе судебных приставов.

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