ЖЭК начал принимать заявки на компенсацию платы за тепло
В столице семьи с доходом менее трёх тысяч леев и в этом году могут рассчитывать на компенсацию платы за тепло. Муниципалитет возьмет на себя 40% от суммы, указанной в квитанции.
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В столице семьи с доходом менее трёх тысяч леев и в этом году могут рассчитывать на компенсацию платы за тепло. Муниципалитет возьмет на себя 40% от суммы, указанной в квитанции.
Подавать заявки можно в муниципальные предприятия по управлению жилищным фондом. До сих пор их поступило почти 12 тысяч.
В прошлом отопительном сезоне компенсациями воспользовались почти 39 тысяч семей. Бюджету это обошлось примерно в 95 миллионов леев.
Кишинёвцам с низким доходом компенсируют и расходы на оплату вывоза мусора.