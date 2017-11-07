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08:38 (мск), источник: Publika.md

ЖЭК начал принимать заявки на компенсацию платы за тепло

В столице семьи с доходом менее трёх тысяч леев и в этом году могут рассчитывать на компенсацию платы за тепло. Муниципалитет возьмет на себя 40% от суммы, указанной в квитанции.

Источник: Publika.md

Подавать заявки можно в муниципальные предприятия по управлению жилищным фондом. До сих пор их поступило почти 12 тысяч.

В прошлом отопительном сезоне компенсациями воспользовались почти 39 тысяч семей. Бюджету это обошлось примерно в 95 миллионов леев.

Кишинёвцам с низким доходом компенсируют и расходы на оплату вывоза мусора.

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