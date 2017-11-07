ЖЭК начал принимать заявки на компенсацию платы за тепло

Подавать заявки можно в муниципальные предприятия по управлению жилищным фондом. До сих пор их поступило почти 12 тысяч.



В прошлом отопительном сезоне компенсациями воспользовались почти 39 тысяч семей. Бюджету это обошлось примерно в 95 миллионов леев.



Кишинёвцам с низким доходом компенсируют и расходы на оплату вывоза мусора.