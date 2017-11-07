Прожиточный уровень пенсионера в Прикамье определен в 8,5 тыс. руб
Величина прожиточного уровня пенсионера в Пермском крае установлена в размере 8 503 руб.
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Величина прожиточного уровня пенсионера в Пермском крае установлена в размере 8 503 руб.
Указ об этом подписал губернатор Максим Решетников.
Этот показатель будет применяться для установления социальной доплаты к пенсии в будущем году.
Указ вступает в силу с 1 января 2018 года.