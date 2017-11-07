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09:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Прожиточный уровень пенсионера в Прикамье определен в 8,5 тыс. руб

Величина прожиточного уровня пенсионера в Пермском крае установлена в размере 8 503 руб.

Указ об этом подписал губернатор Максим Решетников.

Этот показатель будет применяться для установления социальной доплаты к пенсии в будущем году.

Указ вступает в силу с 1 января 2018 года.

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