Подрядчик завершил достройку долгостроя на ул. Пролетарской в Нижнем Новгороде
Подрядчик полностью завершил строительные работы в доме на ул. Пролетарской в Нижнем Новгороде.
Подрядчик полностью завершил строительные работы в доме на ул. Пролетарской в Нижнем Новгороде.
Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в министерстве строительства региона. По сведениям ведомства, строительство долгостроя по ул. Пролетарская, 4 завершено. Также выполнено благоустройство прилегающей территории и подключение многоквартирного дома к сетям ресурсоснабжающих организаций.
В настоящее время
Напомним, что по данным на первую декаду октября 2017 года общая готовность объекта составляла 99%. Ранее сообщалось, что в 2017 году застройщики, по данным горадминистрации, планируют ввести в эксплуатацию не менее пяти домов-долгостроев: под строительным номером 6−5 по ул. 1-я Оранжерейная (ООО «КвартСтрой-НН»); номером 6−6 по ул. 2-я Оранжерейная (ООО «КвартСтрой-НН»); дом на пересечении ул. Варварской и Володарского (ТСЖ «На улице Варварская»); номером 118 по ул. Белинского (ТСЖ «Белинка-118»); номером 4 по ул. Пролетарской («ЖСК по завершению строительства дома на Пролетарской 4»).