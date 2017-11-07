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09:21 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Подрядчик завершил достройку долгостроя на ул. Пролетарской в Нижнем Новгороде

Подрядчик полностью завершил строительные работы в доме на ул. Пролетарской в Нижнем Новгороде.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в министерстве строительства региона. По сведениям ведомства, строительство долгостроя по ул. Пролетарская, 4 завершено. Также выполнено благоустройство прилегающей территории и подключение многоквартирного дома к сетям ресурсоснабжающих организаций.

В настоящее время жилищно-строительный кооператив по завершению строительства дома осуществляет подготовку извещения об окончании строительства для подачи в инспекцию государственного строительного надзора, а также ряд других необходимых документов. После итоговой проверки инспекции и получения заключения о готовности объекта дом будет вводиться в эксплуатацию.

Напомним, что по данным на первую декаду октября 2017 года общая готовность объекта составляла 99%. Ранее сообщалось, что в 2017 году застройщики, по данным горадминистрации, планируют ввести в эксплуатацию не менее пяти домов-долгостроев: под строительным номером 6−5 по ул. 1-я Оранжерейная (ООО «КвартСтрой-НН»); номером 6−6 по ул. 2-я Оранжерейная (ООО «КвартСтрой-НН»); дом на пересечении ул. Варварской и Володарского (ТСЖ «На улице Варварская»); номером 118 по ул. Белинского (ТСЖ «Белинка-118»); номером 4 по ул. Пролетарской («ЖСК по завершению строительства дома на Пролетарской 4»).

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