Подрядчик завершил достройку долгостроя на ул. Пролетарской в Нижнем Новгороде

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в министерстве строительства региона. По сведениям ведомства, строительство долгостроя по ул. Пролетарская, 4 завершено. Также выполнено благоустройство прилегающей территории и подключение многоквартирного дома к сетям ресурсоснабжающих организаций.

В настоящее время жилищно-строительный кооператив по завершению строительства дома осуществляет подготовку извещения об окончании строительства для подачи в инспекцию государственного строительного надзора, а также ряд других необходимых документов. После итоговой проверки инспекции и получения заключения о готовности объекта дом будет вводиться в эксплуатацию.