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09:08 (мск), источник: VLADNEWS

​Андрей Тарасенко спас Владивостокский бутощебёночный завод от закрытия

Предприятие возобновит работу в ближайшие дни.

Источник: РИА "Новости"

Скандальная история с закрытием Владивостокского бутощебёночного завода завершилась счастливым концом, сообщает корреспондент РИА VladNews. 1 ноября 2017 года приказом директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Александра Коршенко был отменён приказ от 1 февраля 2016 года № 19 «О приостановлении права пользования недрами по лицензии ВЛА № 238 ОЩ», что означает возобновление деятельности Владивостокского бутощебёночного завода, предприятия с историей в 150 лет.

Формальными основаниями для отмены приказа стали устранения нарушений, которые были выявлены Департаментом ещё в 2015 году, однако, как отмечают источники, главную роль сыграла смена главы региона. С момента своего назначения Андрей Тарасенко взял под личный контроль ситуацию вокруг Владивостокского бутощебёночного завода и дал поручение разобраться в сложившейся проблеме по существу. Менее чем через месяц сторонам в итоге удалось договориться и устранить все нарушения, которые при прошлом губернаторе казались невыполнимы.

Напомним, попытки приостановить деятельность Владивостокского бутощебёночного завода продолжались с 2015 года, когда в ходе внеплановой проверки департамент природных ресурсов и окружающей среды Приморского края выявил ряд нарушений со стороны завода. Часть из них позже была отменена судом, часть устранена сразу же, однако некоторые, в том числе согласование технического проекта предприятия, так и оставались поводом для приостановки деятельности. 4 октября 2017 года Пятый арбитражный суд Приморского края подтвердил законность решения Департамента, в результате чего завод частично приостановил свою деятельности и занимался лишь переработкой и отгрузкой ранее добытого строительного камня.

Так или иначе, но включение в проблему врио губернатора Приморского края не позволило оставить без работы более 160 человек и сохранило налоговые поступления в бюджет на сумму более 170 млн. рублей.

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