В Башкирии названы отрасли, где охотно ждут соискателей в возрасте 55+

«С начала года работодатели Башкирии разместили всего 2% вакансий для соискателей с опытом более шести лет. А вот большая часть предложений на рынке для специалистов с опытом работы от года до трех лет — почти половина от общего числа вакансий. Наиболее охотно опытных соискателей компании готовы видеть в “Высшем менеджменте”, “Производстве”, “Строительстве”, “Бухгалтерии” и “Рабочем персонале”, — сообщила Ольга Гибадуллина, руководитель пресс-службы HeadHunter Башкортостан. — Часто задают вопрос, в каких сферах могут найти работу соискатели в возрасте 55+. По резюме таких кандидатов видно, что большинство из них ищут работу именно в той сфере, где работали раньше, где чувствуют себя наиболее уверенно».