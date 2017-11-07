Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Как соцсети меняют медицину
Гимнастка РФ, собравшая все золото мира за 5 лет, ушла из спорта
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Визуальная пропаганда: плакаты времен Гражданской войныПлакаты как своеобразный рупор военной эпохи
СМИ: Мара Багдасарян задержана: новая выходка стритрейсерши
Шахназаров о бегстве жены в США: как в сериале
В Москве жестоко избили чемпиона мира по кикбоксингу Липового
Умерла самая сильная женщина планеты Румянцева
Мнение: США недовольны, как происходят события на Украине
Мнение: США не смогли разрушить РФ благодаря ФСБ
Полина Гагарина продемонстрировала стойку на руках (фото)
47-летняя Мелания Трамп блистала на банкете в Токио (фото)
СМИ: Башаров впервые за годы комментирует развод с Архаровой
«Влюбилась сразу»: Сотникова о своем муже-дворнике
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12Усыпальница у Кремлевской стены
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
09:23 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии названы отрасли, где охотно ждут соискателей в возрасте 55+

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter выяснила, в каких сферах ищут работу соискатели старше 55 лет и где их охотно ждут на работу.

«С начала года работодатели Башкирии разместили всего 2% вакансий для соискателей с опытом более шести лет. А вот большая часть предложений на рынке для специалистов с опытом работы от года до трех лет — почти половина от общего числа вакансий. Наиболее охотно опытных соискателей компании готовы видеть в “Высшем менеджменте”, “Производстве”, “Строительстве”, “Бухгалтерии” и “Рабочем персонале”, — сообщила Ольга Гибадуллина, руководитель пресс-службы HeadHunter Башкортостан. — Часто задают вопрос, в каких сферах могут найти работу соискатели в возрасте 55+. По резюме таких кандидатов видно, что большинство из них ищут работу именно в той сфере, где работали раньше, где чувствуют себя наиболее уверенно».

Так, всего 16% соискателей старше 55 лет готовы рассматривать предложения с частичной занятостью, остальные бы хотели работать полный день.

Как правило, жители Башкирии старше 55 лет ищут работу в производстве, строительстве, административном персонале, транспорте и бухгалтерии.

Интересно, что большинство соискателей старше 55 лет — мужчины, в Башкирии их набралось 72%.

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Трамп попросил у конгресса денег на защиту от Северной Кореи
В Австралии автомобиль врезался в школу
Эксперты рассказали о резком росте числа протестов в России
Спейси и Вайнштейн начали лечиться от сексуальной зависимости
AliExpress сократит сроки доставки в Россию в четыре раза
«Не уйти из-под красного вала!»: плакаты Гражданской войны
Рукопись убийцы Ли Харви Освальда выставлена на торги
Спорт
Месси прилетел на рассвете. Днем под его окнами читают стихи Сборная Аргентины прибыла в Москву, и молодая ее часть даже провела первую тренировку. Лионель Месси — тоже в столице
Авто
Глава МВД заявил о новых экзаменах для профессиональных водителей Нововведение будет внедряться в ближайшее время совместно с Министерством транспорта России
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Как выглядит возрастной макияж: мнение эксперта Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
15 ошеломляющих фотографий, на которых показано рождение ребенка Сильные кадры поразили пользователей соцсетей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь