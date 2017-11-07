Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
В Минобрнауки вспыхнул скандал из-за слова «презерватив»
Новый российский фильм собрал в прокате 1 млрд руб. за 11 дней
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
79-летняя Джейн Фонда надела полупрозрачное платье (фото)
Русский след: главу штаба Трампа обвиняют по 12 статьям Отмывание средств, лоббирование пророссийских интересов: стали известны подробности обвинений против Манафорта
СМИ: Мара Багдасарян задержана: новая выходка стритрейсерши
Шахназаров о бегстве жены в США: как в сериале
В Москве жестоко избили чемпиона мира по кикбоксингу Липового
Умерла самая сильная женщина планеты Румянцева
«Влюбилась сразу»: Сотникова о единственном муже-дворнике
«Принцип раздельного поражения» — эксперт о С-500
Анджелина Джоли вышла в свет в мини-платье
79-летняя Джейн Фонда надела полупрозрачное платье (фото)
Кадры: истребители Су-30СМ принудительно посадили самолет
СМИ Запада о пусковой установке РФ: Мощное оружие
Зачем покупать недвижимость за криптовалюту
Полонский заявил о желании заработать $1 трлн
Фоторепортажи
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
12Убийство в кукольном домике
08:56 (мск), источник: Sputnik

Фитосанитарный контроль за экспортом овощей пересмотрят в Узбекистане

Президент поручил в течение месяца подготовить предложения по заключению новых и внесению изменений и дополнений в действующие международные договоры Узбекистана в сфере торговли и экспорта плодоовощной продукции.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Проект программы мер по пересмотру норм фитосанитарного контроля за экспортом овощей и фруктов будет подготовлен к декабрю в Узбекистане. Соответствующее постановление президента страны Шавката Мирзиёева опубликовано в понедельник в местной прессе, передает РИА Новости.

«В срок до 1 декабря 2017 года внести в кабинет министров Республики Узбекистана проект программы мер по пересмотру действующих нормативных документов, санитарных норм и правил, фитосанитарных требований с учетом международных стандартов, а также требований зарубежных стран — потенциальных импортеров отечественной плодоовощной продукции», — говорится в тексте документа.

Читайте также
Узбекистан отправил первые плодоовощи под брендом UzAgro в Россию

Данное поручение дано министерству внешней торговли республики.

Мирзиёев также поручил Минвнешторгу в течение месяца подготовить предложения по заключению новых и внесению изменений и дополнений в действующие международные договоры Узбекистана в сфере торговли и экспорта плодоовощной продукции.

В соответствии с документом, профильным министерствам и ведомствам также поручено к середине ноября критически изучить действующие ставки импортных таможенных пошлин, акцизов и сборов, а также санитарных норм и правил при хранении, транспортировке и реализации плодоовощной продукции в зарубежных странах — потенциальных импортерах плодоовощной продукции.

Ранее заместитель министра сельского хозяйства России Сергей Левин заявлял, что с июля между РФ и Узбекистаном в тестовом режиме действует «зеленый таможенный коридор» по ускоренному оформлению поставок плодоовощной продукции, до конца 2017 года он заработает на полную мощность.

Кроме того, стороны завершают работу по созданию «зеленого коридора» в области фитосанитарного контроля, в частности контрольные службы двух стран начали работу в единой электронной системе «Аргус Фито».

Вместе с тем Россельхознадзор регулярно сообщает об изъятии партий подкарантинной продукции из Узбекистана без маркировок на упаковках о наименовании, стране происхождения, экспортере или реэкспортере.

По данным госкомпании «Узагроэкспорт», Узбекистан в 2017 году планирует увеличить совокупный экспорт плодоовощной продукции в 1,55 раза по сравнению с 2016 годом — до 1,27 миллиона тонн. По оценке специалистов компании, поставки в РФ составят около 60% общего объема экспорта.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Страна, которой больше нет, или Почему узбекистанцы не знают о 7 ноября
Nestle закроет с 1 декабря один из трех заводов в Узбекистане
Трамп попросил у конгресса денег на защиту от Северной Кореи
В Австралии автомобиль врезался в школу
Эксперты рассказали о резком росте числа протестов в России
Спейси и Вайнштейн начали лечиться от сексуальной зависимости
Опрос: почти половина россиян довольна работой полиции
В США уволили женщину, показавшую кортежу Трампа средний палец
Найден способ управлять сексуальным желанием
Спорт
Месси прилетел на рассвете. Днем под его окнами читают стихи Сборная Аргентины прибыла в Москву, и молодая ее часть даже провела первую тренировку. Лионель Месси — тоже в столице
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
Министерства поднимутся на IQ
Ставки по ипотеке падают
20 самых недорогих районов Москвы
Как менялся покупатель московского жилья
Леди
В моду вошло хюгге-окрашивание (фото) Скандинавский стиль хюгге вошел в моду не только как образ жизни, но недавно стал и бьюти-трендом. Как он выглядит в окрашивании волос, смотри и читай в нашей статье.
Дети
15 ошеломляющих фотографий, на которых показано рождение ребенка Сильные кадры поразили пользователей соцсетей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь