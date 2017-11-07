Фитосанитарный контроль за экспортом овощей пересмотрят в Узбекистане

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Проект программы мер по пересмотру норм фитосанитарного контроля за экспортом овощей и фруктов будет подготовлен к декабрю в Узбекистане. Соответствующее постановление президента страны Шавката Мирзиёева опубликовано в понедельник в местной прессе, передает РИА Новости.

«В срок до 1 декабря 2017 года внести в кабинет министров Республики Узбекистана проект программы мер по пересмотру действующих нормативных документов, санитарных норм и правил, фитосанитарных требований с учетом международных стандартов, а также требований зарубежных стран — потенциальных импортеров отечественной плодоовощной продукции», — говорится в тексте документа.

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Данное поручение дано министерству внешней торговли республики.

Мирзиёев также поручил Минвнешторгу в течение месяца подготовить предложения по заключению новых и внесению изменений и дополнений в действующие международные договоры Узбекистана в сфере торговли и экспорта плодоовощной продукции.

В соответствии с документом, профильным министерствам и ведомствам также поручено к середине ноября критически изучить действующие ставки импортных таможенных пошлин, акцизов и сборов, а также санитарных норм и правил при хранении, транспортировке и реализации плодоовощной продукции в зарубежных странах — потенциальных импортерах плодоовощной продукции.

Ранее заместитель министра сельского хозяйства России Сергей Левин заявлял, что с июля между РФ и Узбекистаном в тестовом режиме действует «зеленый таможенный коридор» по ускоренному оформлению поставок плодоовощной продукции, до конца 2017 года он заработает на полную мощность.

Кроме того, стороны завершают работу по созданию «зеленого коридора» в области фитосанитарного контроля, в частности контрольные службы двух стран начали работу в единой электронной системе «Аргус Фито».

Вместе с тем Россельхознадзор регулярно сообщает об изъятии партий подкарантинной продукции из Узбекистана без маркировок на упаковках о наименовании, стране происхождения, экспортере или реэкспортере.