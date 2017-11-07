Участок автодороги Шымкент-Ташкент станет платным

«Изначально проект состоял из строительства обходов Сарыагаша и Шымкента. В дальнейшем с учетом замечаний наших консультантов ТОО “KPPF”, мы добавили в этот проект также содержание и эксплуатацию, введение платности на участке Ташкент-Шымкент, реконструкция которой в этом году полностью завершена. Сегодня идут работы по подготовке конкурсной документации, а также проекта договора. Планируется, что в первом квартале 2018 года по данному проекту будет объявлен конкурс», — сообщил министр, выступая сегодня на заседании Правительства РК.