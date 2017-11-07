Участок автодороги Шымкент-Ташкент станет платным
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек рассказал о проекте по строительству и эксплуатации скоростных автомобильных дорог в
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек рассказал о проекте по строительству и эксплуатации скоростных автомобильных дорог в
«Изначально проект состоял из строительства обходов Сарыагаша и Шымкента. В дальнейшем с учетом замечаний наших консультантов ТОО “KPPF”, мы добавили в этот проект также содержание и эксплуатацию, введение платности на участке
Протяженность дороги по концессионному проекту, которая предполагает строительство и реконструкцию, составляет 254 километров с четырехполосным движением. Как отмечают в ведомстве, реализация этого проекта способствует развитию и повышению транзитного потенциала путем выхода до границы Узбекистана, достижение увеличения объема транзитных грузов по территории Казахстана, а также снижение транспортного потока, проходящего через Шымкент и Сарыагаш.