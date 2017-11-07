Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Гимнастка РФ, собравшая все золото мира за 5 лет, ушла из спорта
МВД заявило о предотвращении у метро в Москве теракта с «КамАЗом»
ЕСПЧ принял жалобу Стаса Михайлова на Россию
Визуальная пропаганда: плакаты времен Гражданской войныПлакаты как своеобразный рупор военной эпохи
СМИ: Мара Багдасарян задержана: новая выходка стритрейсерши
Шахназаров о бегстве жены в США: как в сериале
В Москве жестоко избили чемпиона мира по кикбоксингу Липового
Умерла самая сильная женщина планеты Румянцева
«Влюбилась сразу»: Сотникова о единственном муже-дворнике
«Принцип раздельного поражения» — эксперт о С-500
Полина Гагарина продемонстрировала стойку на руках (фото)
47-летняя Мелания Трамп блистала на банкете в Токио (фото)
СМИ: Башаров впервые за годы комментирует развод с Архаровой
«Влюбилась сразу»: Сотникова о своем муже-дворнике
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12Усыпальница у Кремлевской стены
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
09:23 (мск), источник: Kazinform

Участок автодороги Шымкент-Ташкент станет платным

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек рассказал о проекте по строительству и эксплуатации скоростных автомобильных дорог в Южно-Казахстанской области, который предполагает введение платности на участке Шымкент-Ташкент, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Изначально проект состоял из строительства обходов Сарыагаша и Шымкента. В дальнейшем с учетом замечаний наших консультантов ТОО “KPPF”, мы добавили в этот проект также содержание и эксплуатацию, введение платности на участке Ташкент-Шымкент, реконструкция которой в этом году полностью завершена. Сегодня идут работы по подготовке конкурсной документации, а также проекта договора. Планируется, что в первом квартале 2018 года по данному проекту будет объявлен конкурс», — сообщил министр, выступая сегодня на заседании Правительства РК.

Протяженность дороги по концессионному проекту, которая предполагает строительство и реконструкцию, составляет 254 километров с четырехполосным движением. Как отмечают в ведомстве, реализация этого проекта способствует развитию и повышению транзитного потенциала путем выхода до границы Узбекистана, достижение увеличения объема транзитных грузов по территории Казахстана, а также снижение транспортного потока, проходящего через Шымкент и Сарыагаш.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Казахстанку сбили на пешеходном переходе в Анталье
Сын убил отца в Мангистау
Трамп попросил у конгресса денег на защиту от Северной Кореи
В Австралии автомобиль врезался в школу
Эксперты рассказали о резком росте числа протестов в России
Спейси и Вайнштейн начали лечиться от сексуальной зависимости
AliExpress сократит сроки доставки в Россию в четыре раза
«Не уйти из-под красного вала!»: плакаты Гражданской войны
Рукопись убийцы Ли Харви Освальда выставлена на торги
Спорт
Месси прилетел на рассвете. Днем под его окнами читают стихи Сборная Аргентины прибыла в Москву, и молодая ее часть даже провела первую тренировку. Лионель Месси — тоже в столице
Авто
Глава МВД заявил о новых экзаменах для профессиональных водителей Нововведение будет внедряться в ближайшее время совместно с Министерством транспорта России
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Как выглядит возрастной макияж: мнение эксперта Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
15 ошеломляющих фотографий, на которых показано рождение ребенка Сильные кадры поразили пользователей соцсетей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь