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09:26 (мск), источник: Вести Приморье

Более 40 тысяч тонн кукурузы собрано в Приморье

Сельхозпроизводители убрали более 6,3 тысяч гектаров. Средняя урожайность — 70 центнеров с гектара.

Уборка кукурузы продолжается в Приморье. Средняя урожайность — 70 центнеров с гектара. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Сельхозпроизводители убрали более 6,3 тысяч гектаров.

С полей собрано более 43 тысяч тонн кукурузы, что на 20 тысяч больше уровня прошлого года. Средняя урожайность — 70 центнеров с гектара.

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