Более 40 тысяч тонн кукурузы собрано в Приморье
Сельхозпроизводители убрали более 6,3 тысяч гектаров. Средняя урожайность — 70 центнеров с гектара.
Сельхозпроизводители убрали более 6,3 тысяч гектаров. Средняя урожайность — 70 центнеров с гектара.
Уборка кукурузы продолжается в Приморье. Средняя урожайность — 70 центнеров с гектара. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
Сельхозпроизводители убрали более 6,3 тысяч гектаров.
С полей собрано более 43 тысяч тонн кукурузы, что на 20 тысяч больше уровня прошлого года. Средняя урожайность — 70 центнеров с гектара.