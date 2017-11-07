Более 40 тысяч тонн кукурузы собрано в Приморье

Уборка кукурузы продолжается в Приморье. Средняя урожайность — 70 центнеров с гектара. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

С полей собрано более 43 тысяч тонн кукурузы, что на 20 тысяч больше уровня прошлого года. Средняя урожайность — 70 центнеров с гектара.