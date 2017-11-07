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09:56 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске сменился главный поставщик тепла

В Челябинске сменился главный поставщик тепла. На смену МУП «ЧКТС» пришла компания «Уральская теплосетевая компания». Бюджетным организациям придется перезаключать договоры.

Об этом стало известно сегодня, 7 ноября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска. Единая теплоснабжающая организация сменилась в так называемой «первой зоне» обслуживания. В нее входят объекты, которые получают тепловую энергию от ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ЧГРЭС, котельных «Северо-Западная», «Юго-Западная» и «Западная».

«Тариф для населения не изменится. Это коснется бюджетных организаций и части промышленных предприятий. Им нужно будет перезаключать договора», — рассказал директор МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети».

«На качестве обслуживания это не отразится. В городе введена новая схема теплоснабжения. Будет несколько источников теплоснабжения, как и зон обслуживания», — добавила первый заместитель главы Челябинска Наталья Котова.

Уже установлен тариф для снабжения, и заключаются договоры до конца года. С первого января 2018 года тариф изменится, и документы на 2018 год переоформят в начале января. В общем режиме теплоснабжение будет продолжать компания «УТСК».

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