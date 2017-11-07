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09:55 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Автобусы в поселок рядом с Чурилово снова пойдут в декабре

С 1 декабря в посёлок ОПМС-42, расположенный на станции Чурилово, снова начнет ходить маршрутный транспорт, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал». Это стало известно сегодня на аппаратном совещании в администрации города.

Начальник управления транспорта Роман Болотов сообщил, что «руководство железной дороги приняло решение внести изменения во внутренний регламент работы переезда».

Напомним, в октябре жители поселка ОПМС-42 остались без общественного транспорта. Раньше в этот район можно было добраться на маршрутном такси № 77, однако с 6 октября оно перестало заезжать в посёлок из-за того, что перевозчик не получил разрешение на дальнейшую работу от собственника железной дороги. Единственная дорога в поселок лежит через железнодорожные переезды, и движение там должно быть согласовано с ЮУЖД.

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