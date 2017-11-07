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15:00 (мск), источник: ТАСС

Обанкротившийся Татагропромбанк начнет выплаты кредиторам 15 ноября

КАЗАНЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Выплаты кредиторам обанкротившегося Татагропромбанка начнутся с 15 ноября. Об этом сообщается в отчете конкурсного управляющего банка — Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), опубликованном во вторник.

«Расчеты с кредиторами первой очереди банка, требования которых включены в реестр, в размере 7,77% суммы установленных требований будут осуществляться с 15 ноября 2017 года по 14 февраля 2018 года путем перечисления причитающихся кредиторам сумм на указанные ими банковские счета», — сказано в сообщении.

По состоянию на 2 ноября 2017 года в реестр включены требования 124 кредиторов на общую сумму 1,7 млрд рублей, в том числе требования 108 кредиторов первой очереди на сумму 1,6 млрд рублей и 16 кредиторов третьей очереди на сумму 114,1 млн рублей. Дата закрытия реестра требований кредиторов — 2 августа 2017 года.

Как сообщал ТАСС, 22 мая Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск ЦБ о признании Татагропромбанка банкротом, открыл конкурсное производство на год. Банк России 5 апреля отозвал у Татагропромбанка лицензию на осуществление банковских операций в связи с утратой капитала и нарушением законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

По данным регулятора, Татагропромбанк проводил операции, направленные на финансирование кредитных организаций, входящих в неформальную банковскую группу, возглавляемую Татфондбанком. Согласно данным отчетности, на 1 марта 2017 года Татагропромбанк занимал 400-е место по величине активов в банковской системе РФ.

Отрицательный капитал Татагропромбанка составил 727,2 млн рублей. При этом на момент отзыва лицензии «дыра» в капитале оценивалась в 351,2 млн рублей. Результаты проведенной временной администрацией работы показали, что активы банка снизились на 28% — до 953,9 млн рублей против 1,3 млрд рублей до обследования. При этом обязательства кредитной организации составляют почти 1,7 млрд рублей.

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