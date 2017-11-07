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09:44 (мск), источник: Sputnik

Uzbekistan airways вводит дополнительные рейсы в Казахстан

В ближайшее время авиаперевозчик увеличит частоту рейсов в соседнее государство.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Компания «Узбекистон хаво йуллари» увеличивает количество рейсов в Казахстан, сообщает пресс-служба НАК.

С 4 декабря 2017 года авиаперевозчик вводит седьмую частоту регулярных рейсов Ташкент — Алматы — Ташкент.

Кроме того, с 4 марта 2018 года «Узбекистон хаво йуллари» вводит четвертую частоту регулярных рейсов Ташкент — Астана — Ташкент.

Напомним, что с 29 октября компания начала выполнять рейсы по зимнему расписанию, которое будет действовать до 24 марта.

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