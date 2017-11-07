Uzbekistan airways вводит дополнительные рейсы в Казахстан
В ближайшее время авиаперевозчик увеличит частоту рейсов в соседнее государство.
В ближайшее время авиаперевозчик увеличит частоту рейсов в соседнее государство.
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Компания «Узбекистон хаво йуллари» увеличивает количество рейсов в Казахстан, сообщает
С 4 декабря 2017 года авиаперевозчик вводит седьмую частоту регулярных рейсов Ташкент — Алматы — Ташкент.
Кроме того, с 4 марта 2018 года «Узбекистон хаво йуллари» вводит четвертую частоту регулярных рейсов Ташкент — Астана — Ташкент.
Напомним, что с 29 октября компания начала выполнять рейсы по зимнему расписанию, которое будет действовать до 24 марта.