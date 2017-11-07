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10:04 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС построят конгресс-холл высотой 170 метров

ЧЕЛЯБИНСК, 7 ноября, ФедералПресс. Высота конгресс-холла, который появится в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС, составит 170 метров. Первые пять этажей здания займут общественные помещения, включая конгресс-центр, торгово-выставочные и технологические площади. Выше расположатся апартаменты, офисы, гостиницы, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

Планы по строительству конгресс-холла обсудили на заседании наблюдательного совета под руководством главы Южного Урала Бориса Дубровского.

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Напомним, под объект был выделен земельный участок на левом и правом берегу реки Миасс. Архитектурно-планировочное решение выбрано в ходе международного конкурса ArchChel-2020.

«В настоящее время разрабатывается градостроительная документация, ведутся предпроектные проработки по самому конгресс-центру, — рассказал генеральный директор хозяйственного партнерства “Конгресс-холл” Виталий Передерий. — До конца года мы будем заниматься сбором исходных данных и изысканиями на площадке. Это работы по геодезии, геологии, экологии, гидрологии и археологии».

Ожидается, что в ближайшие месяцы на строительную площадку будут подведены необходимые коммуникации: газ, вода, электричество. Также планируется начать работу по переносу некоторых инженерных сетей, проходящих по участку застройки.

Как сообщал «ФедералПресс», проект строительства масштабного общественно-делового центра на набережной реки Миасс одобрили в октябре. Объект площадью 110 тысяч квадратных метров обойдется городу в 7 миллиардов рублей.

Конгресс-холл будет включать культурно-зрелищный центр на 2500 мест, выставочный комплекс, ресторан и конференц-зал, гостиницу на 300 номеров и торговый центр, офисно-деловой центр класс В+, апартаменты, фитнес-зону, аквапарк, многоуровневую парковку почти на 1,5 тысячи машиномест и другие помещения.

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В Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС построят конгресс-холл высотой 170 метров
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