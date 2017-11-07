В Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС построят конгресс-холл высотой 170 метров

Планы по строительству конгресс-холла обсудили на заседании наблюдательного совета под руководством главы Южного Урала Бориса Дубровского.

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Напомним, под объект был выделен земельный участок на левом и правом берегу реки Миасс. Архитектурно-планировочное решение выбрано в ходе международного конкурса ArchChel-2020.

«В настоящее время разрабатывается градостроительная документация, ведутся предпроектные проработки по самому конгресс-центру, — рассказал генеральный директор хозяйственного партнерства “Конгресс-холл” Виталий Передерий. — До конца года мы будем заниматься сбором исходных данных и изысканиями на площадке. Это работы по геодезии, геологии, экологии, гидрологии и археологии».

Ожидается, что в ближайшие месяцы на строительную площадку будут подведены необходимые коммуникации: газ, вода, электричество. Также планируется начать работу по переносу некоторых инженерных сетей, проходящих по участку застройки.

Как сообщал «ФедералПресс», проект строительства масштабного общественно-делового центра на набережной реки Миасс одобрили в октябре. Объект площадью 110 тысяч квадратных метров обойдется городу в 7 миллиардов рублей.