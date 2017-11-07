В Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС построят конгресс-холл высотой 170 метров
ЧЕЛЯБИНСК, 7 ноября, ФедералПресс. Высота
ЧЕЛЯБИНСК, 7 ноября, ФедералПресс. Высота
Планы по строительству
Напомним, под объект был выделен земельный участок на левом и правом берегу реки Миасс.
«В настоящее время разрабатывается градостроительная документация, ведутся предпроектные проработки по самому
Ожидается, что в ближайшие месяцы на строительную площадку будут подведены необходимые коммуникации: газ, вода, электричество. Также планируется начать работу по переносу некоторых инженерных сетей, проходящих по участку застройки.
Как сообщал «ФедералПресс», проект строительства масштабного