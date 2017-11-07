Уничтожены все свиньи в радиусе 20 км от уральского поселка, где выявлена АЧС
Комиссия дважды провела подворовые обходы для принудительного отчуждения животных, которые после эвтаназии вывезены и сожжены.
Комиссия дважды провела подворовые обходы для принудительного отчуждения животных, которые после эвтаназии вывезены и сожжены.
В Чебаркульском районе (Челябинская область) проведена массовая эвтаназия свинопоголовья
Напомним, вирус был выявлен 3 ноября 2017 года при проведении лабораторных исследований проб патологического материала от свиней, павших в одном из личных подсобных хозяйств (ЛПХ) поселка.
С 4 по 6 ноября включительно проводились мероприятия по ликвидации очага АЧС: был установлен тройной карантин — на территории эпизоотического очага (ЛПХ), первой угрожаемой зоны (Тимирязевский) и второй угрожаемой зоны (100 км от поселка).
«В субботу, 4 ноября, была проведена эвтаназия всех свиней, находящихся в очаге заражения. Свиные трупы были вывезены на место, определенное органами местного самоуправления (заброшенный глиняный карьер), где были предварительно коммунальной службой поселка вырыты котлованы и уложены резиновые покрышки. На них свалили трупы свиней, облили соляркой и сожгли. Органы местного самоуправления оказывали активное содействие», — говорится в сообщении.
В воскресенье, 5 ноября, комиссия, в которую вошли сотрудники Россельхознадзора, МЧС, МВД, органы местного самоуправления и управления ветеринарии, совершила подомовой обход и провела принудительное отчуждение свиней у владельцев. Отчужденные животные также были подвергнуты эвтаназии, вывезены и сожжены в карьере.
На следующий день, 6 ноября, подворовый обход повторили, предполагая сокрытие свиней. В некоторых подворьях были обнаружены еще животные, трупы которых после эвтаназии также были уничтожены методом сжигания, — рассказали в ведомстве, добавив, что за отчужденных свиней по решению губернатора будет выплачена денежная компенсация.
По предварительным данным, вирус АЧС занесен в хозяйство с термически необработанными пищевыми отходами, поставляемыми для кормления свиней.