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10:19 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Омск

Топ-менеджерам обанкротившегося банка «Сибэс» уменьшили «золотые парашюты»

Проверку в банке проводила Генпрокуратура.

Восьмой арбитражный апелляционный суд снизил размер зарплат, компенсаций за неиспользованный отпуск топ-менеджерам омского банка-банкрота «Сибэс».

Снижение выплат требовал конкурсный управляющий банка — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».

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Проверку в банке проводила Генпрокуратура. Выяснилось, что зарплаты руководителям подняли в полтора раза. Соответственно возросли и компенсации за неиспользованный отпуск и выходные пособия. Эти средства в качестве текущих платежей подлежали к оплате в первоочередном порядке перед другими кредиторами.

В частности, оклад замруководителя омской дирекции Натальи Гагариной увеличился со 130 до 195 тысяч рублей; начальника отдела аналитического учета управления потребительского кредитования Елены Керн — с 49,5 до 74 тысяч рублей; начальника отдела кредитных и депозитных операций Лианы Воропановой — со 150 до 225 тысяч рублей; начальника службы внутреннего контроля Елены Талдоновой — с 65 до 97,5 тысяч рублей; главного специалиста кредитного отдела омской дирекции Ольги Доурцевой — с 60 до 90 рублей.

Агентство по страхованию вкладов посчитало подобный рост зарплат накануне отзыва лицензии ничем не обоснованным — ни должностные обязанности, ни объем работы у менеджеров не изменился.

Портал «Омск здесь» напоминает, что лицензия у омского банка отозвана 28 апреля 2017 года.

По величине активов «Сибэс» занимал 352 место в российской банковской системе и, как отмечает ЦБ, «не оказывал существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора Омской области». ЦБ неоднократно реагировал на действия банка, в том числе ограничивая его право привлекать вклады граждан. Состояние банка характеризовалось критически высокими рисками, связанными с «рефинансированием задолженности физических лиц и осуществлением “схемных” сделок с приобретенными у микрофинансовых организаций правами требования по потребительским займам».

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Топ-менеджерам обанкротившегося банка «Сибэс» уменьшили «золотые парашюты»
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