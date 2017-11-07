На подготовку к строительству обхода Аксая выделено 5 млрд рублей
Общая стоимость работ оценивается в 77,4 млрд рублей, они начнутся в следующем году.
Общая стоимость работ оценивается в 77,4 млрд рублей, они начнутся в следующем году.
Работы по подготовке участка для строительства Аксайского обхода обойдутся федеральному бюджету в 4,99 млрд рублей. Это следует из материалов, которые были опубликованы на портале госзакупок госкомпанием «Российские автомобильные дороги».
Работы будут проведены в течении 26 месяцев со дня заключения договора.
Подрядчику предстоит произвести снос и демонтаж существующих строений, организовать археологические
Напомним, ранее стало известно, что техническая и сметная документации проекта реконструкции участка федеральной трассы М-4 «Дон» в обход Аксая получили положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». В рамках проекта на данном участке четырехполосной дороги будет реализовано строительство и реконструкция 3 развязок, 8 мостов и путепроводов, а также одного пешеходного перехода. Также на первом этапе трассы запроектировано обустройство полигона для испытаний конструкций дорожных одежд. Объект предусмотрен ФЦП «Развитие транспортной системы России», а заказчиком выступило ГК «Автодор». Общая стоимость работ оценивается в 77,4 млрд руб.
Восточный обход Аксая будет иметь протяженность 65,5 км и пройдет по территории Октябрьского, Аксайского и Азовского районов, а также городов Новочеркасск и Батайск.
«Для жителей Ростовской области, а также всех, кто едет на юг, строительство обхода Аксая крайне необходимо. Проект важен не только для развития Ростовской агломерации — он актуален и с учетом ежегодной тенденции роста транспортного потока в направлении Кубани и Крыма», — говорил ранее донской губернатор Василий Голубев. Также ранее стало известно, что обход Аксая будет реализован на принципах