На подготовку к строительству обхода Аксая выделено 5 млрд рублей

Работы по подготовке участка для строительства Аксайского обхода обойдутся федеральному бюджету в 4,99 млрд рублей. Это следует из материалов, которые были опубликованы на портале госзакупок госкомпанием «Российские автомобильные дороги».

Работы будут проведены в течении 26 месяцев со дня заключения договора.

Подрядчику предстоит произвести снос и демонтаж существующих строений, организовать археологические охранно-спасательные работы, очистить местность от взрывоопасных предметов, а также переложить коммуникации.

Напомним, ранее стало известно, что техническая и сметная документации проекта реконструкции участка федеральной трассы М-4 «Дон» в обход Аксая получили положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». В рамках проекта на данном участке четырехполосной дороги будет реализовано строительство и реконструкция 3 развязок, 8 мостов и путепроводов, а также одного пешеходного перехода. Также на первом этапе трассы запроектировано обустройство полигона для испытаний конструкций дорожных одежд. Объект предусмотрен ФЦП «Развитие транспортной системы России», а заказчиком выступило ГК «Автодор». Общая стоимость работ оценивается в 77,4 млрд руб.

Восточный обход Аксая будет иметь протяженность 65,5 км и пройдет по территории Октябрьского, Аксайского и Азовского районов, а также городов Новочеркасск и Батайск.