Новый контрольно-пропускной пункт откроют в Национальном аэропорту Минск с 8 ноября
7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый
7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый
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Если ехать по трассе М2, то, чтобы добраться до нового
Национальный аэропорт Минск — первый международный аэропорт Беларуси, сертифицированный в соответствии с международным стандартом ISO 9001 комплексно по всем направлениям деятельности. Полеты из столичного аэропорта выполняются более чем по 40 международным направлениям Европы, Ближнего Востока и других регионов.