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10:06 (мск), источник: БЕЛТА

Новый контрольно-пропускной пункт откроют в Национальном аэропорту Минск с 8 ноября

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый контрольно-пропускной пункт будет открыт в Национальном аэропорту Минск с 8 ноября. Такая информация размещена на сайте аэропорта, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Посетить транспортно-логистический центр аэропорта и РУП «Белпочта» можно будет только через новый контрольно-пропускной пункт. В здании нового КПП будет располагаться и бюро пропусков.

Если ехать по трассе М2, то, чтобы добраться до нового контрольно-пропускного пункта, необходимо перед аэропортом повернуть направо (в сторону дороги на Сокол), объехать вдоль ограждения действующей взлетно-посадочной полосы, а затем повернуть налево. Если ехать по трассе М1, нужно перед началом ограждения взлетно-посадочной полосы повернуть направо и следовать по дороге до КПП.

Национальный аэропорт Минск — первый международный аэропорт Беларуси, сертифицированный в соответствии с международным стандартом ISO 9001 комплексно по всем направлениям деятельности. Полеты из столичного аэропорта выполняются более чем по 40 международным направлениям Европы, Ближнего Востока и других регионов.

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