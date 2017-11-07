Новый контрольно-пропускной пункт откроют в Национальном аэропорту Минск с 8 ноября

Источник: БЕЛТА

Посетить транспортно-логистический центр аэропорта и РУП «Белпочта» можно будет только через новый контрольно-пропускной пункт. В здании нового КПП будет располагаться и бюро пропусков.

Если ехать по трассе М2, то, чтобы добраться до нового контрольно-пропускного пункта, необходимо перед аэропортом повернуть направо (в сторону дороги на Сокол), объехать вдоль ограждения действующей взлетно-посадочной полосы, а затем повернуть налево. Если ехать по трассе М1, нужно перед началом ограждения взлетно-посадочной полосы повернуть направо и следовать по дороге до КПП.