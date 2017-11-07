Деньги на перелеты и тренировки «СКА-Хабаровска» нашлись в казне краевой столицы

Финансы перераспределят из раздела ЖКХ статьи «Бюджетные инвестиции» в муниципальную программу по развитию физкультуры и спорта.
«Всего будет перераспределено 18 миллионов рублей. Они высвободились в результате неисполнения контрактных обязательств МУП “УКС” при строительстве нескольких жилых домов. Это не означает, что программа будет закрыта. Ее финансирование продолжится в следующем году», — рассказал и.о. директора финансового департамента администрации Хабаровска Максим Бойков.
Корректировка относится к внутреннему перераспределению средств, а потому параметры бюджета на 2017 год останутся прежними. Общая сумма доходов составит 14 млрд 611 млн рублей, расходов — 15 млрд 300 млн, дефицит — 689 млн рублей.
Как рассказал Максим Бойков, хабаровским депутатам, возможно, снова понадобится обсудить изменения в бюджет, чтобы найти деньги на организацию чемпионата мира по хоккею с мячом — 2018, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации города.