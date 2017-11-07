В Хабаровске работы на Краснореченской завершились на два дня раньше срока
Устранение аварии на теплотрассе велось в круглосуточном режиме.
Устранение аварии на теплотрассе велось в круглосуточном режиме.
В дальневосточной столице ремонтные работы на улице Краснореченской удалось завершить раньше срока. Движение там должны были восстановить только к 23 часам вторника, 7 ноября, однако специалисты справились со всем ещё в воскресенье к 18 часам.
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«Все предприятия, задействованные в устранении аварийной ситуации, сработали слаженно и чётко. Работы велись в круглосуточном режиме. Мы полностью открыли транспортное движение со значительным опережением графика. Теплоснабжение жителей домов, прилегающих к вышеуказанному участку, не только восстановлено, но и значительно улучшено, а дорожное полотно приведено в нормативное состояние. Проезжая часть восстановлена в “зимнем” варианте, так как при минусовых температурах формирование дорожной подушки при помощи песка, требующего полива водой, сейчас осуществить не представляется возможным. На месте ямы мы произвели обратную засыпку, положим асфальт. Допускаем, что в этом месте со временем может образоваться некоторая просадка полотна, но с наступлением весны следующего года мы полностью устраним эти недочёты, и никаких препятствий для скоростного движения транспорта на данном участке не будет», — рассказал Олег Гроо.
Агентство также сообщало, что движение транспорта по улице Краснореченской на участке от Бийской до Богачёва закрыли