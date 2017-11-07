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10:26 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловское правительство разрешит по-новому тратить маткапитал

В деревнях и селах.

Источник: УралИнформБюро

С 1 января 2018 года региональный материнский капитал можно будет потратить на подключение жилых помещений к газовым сетям, а также на приобретение и монтаж бытового газового оборудования. Такое решение принято 7 ноября на заседании правительства Свердловской области, которое провел губернатор Евгений Куйвашев, передает «Уралинформбюро».

По словам главы региона, возможность потратить маткапитал на газификацию будет актуальна для семей, живущих на селе. Это постановление кабмина войдет в принятую ранее программу «Пятилетка развития».

«Считаю, что меры поддержки семей должны быть максимально эффективными и в полной мере отвечать потребностям людей. Поэтому мы постоянно мониторим эту систему и при необходимости корректируем те сферы, на которые могут быть направлены средства регионального маткапитала. Уверен, что возможность направить маткапитала на подключение к газовым сетям станет хорошей поддержкой для многодетных семей и позволит улучшить качество их жизни», — заявил Куйвашев.

Стоит напомнить, что на Среднем Урале с 2012 года за рождение в семье третьего ребенка выплачивается 150 тысяч рублей.

Кроме того, с 2017 года свердловские власти расширили перечень категорий граждан, имеющих право на компенсацию затрат по газификации своих владений. Такая льгота теперь предоставляется не только малообеспеченным семьям, одиноким и малоимущим гражданам, но и пенсионерам.

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