Дорожников Челябинска заставили делать работу над ошибками
Дорожников Челябинска заставили делать работу над ошибками. На перекрестке улиц Труда и Красной они слишком высоко уложили трамвайные пути.
Дорожников Челябинска заставили делать работу над ошибками. На перекрестке улиц Труда и Красной они слишком высоко уложили трамвайные пути.
Об этом стало известно сегодня, 7 ноября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска. На неудобства пожаловались водители. Переезд через трамвайные пути настолько высок, что автомобилистам приходится чуть ли не перепрыгивать дорожное препятствие. Власти города распорядились исправить ситуацию. Работы подрядчик будет выполнять за свой счет.
«Будет сделана корректировка, Необходимые мероприятия будут проведены. Зазор будет уменьшен. Либо подрядчик закатает асфальтом его или будет засыпать гравием», — сказала первый заместитель главы Челябинска Наталья Котова.
Кроме того, Наталья Котова добавила, что практически после всех ремонтных работ, потом требуются дополнительные корректирующие мероприятия.