Дорожников Челябинска заставили делать работу над ошибками

Об этом стало известно сегодня, 7 ноября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска. На неудобства пожаловались водители. Переезд через трамвайные пути настолько высок, что автомобилистам приходится чуть ли не перепрыгивать дорожное препятствие. Власти города распорядились исправить ситуацию. Работы подрядчик будет выполнять за свой счет.