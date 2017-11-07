Африканская чума свиней попала на подворье в Челябинской области вместе с кормом — Минсельхоз региона

В пресс-службе уточнили, что высококонтагиозное септическое заболевание — африканская чума свиней (АЧС) подтверждена специалистами Челябинской межобластной ветеринарной лаборатории при исследовании патологического материала от погибшей особи.

«Возбудитель болезни — ДНК-содержащий вирус — попал в хозяйство вследствие скармливания свиньям пищевых отходов», — говорится в сообщении.

В настоящее время введен карантин в первой угрожаемой зоне — поселке Тимирязевский и второй угрожаемой зоне — 100 км от поселка.

В пресс-службе регионального Минсельхоза агентству «Интерфакс-Урал» уточнили, что ни одно крупное промышленное животноводческое предприятие не попало в угрожающую зону.

В свою очередь в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора уточнили, что к настоящему времени в очаге заражения уничтожено все поголовье свиней. Свиные трупы сожжены в заброшенном карьере.

Как сообщалось, очаг африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирован в одном из личных подсобных хозяйств в Тимирязевском сельском поселении Челябинской области.

На территории муниципалитета введен режим чрезвычайной ситуации, проводятся противоэпизоотические мероприятия. На въездах и выездах из поселения установлены три дезинфекционных поста.

Уничтожено более 200 свиней в фермерском хозяйстве и на личных подворьях.

Владельцам животных будет выплачена компенсация из областного бюджета в размере примерно 130−140 рублей за 1 кг живого веса.

В ГУ МЧС России по Челябинской области организована работа оперативного штаба в связи с произошедшим.