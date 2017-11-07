Африканская чума свиней попала на подворье в Челябинской области вместе с кормом — Минсельхоз региона
Челябинск. 7 ноября.
Челябинск. 7 ноября.
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«Возбудитель болезни —
В настоящее время введен карантин в первой угрожаемой зоне — поселке Тимирязевский и второй угрожаемой зоне — 100 км от поселка.
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В свою очередь в
Как сообщалось, очаг африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирован в одном из личных подсобных хозяйств в Тимирязевском сельском поселении Челябинской области.
На территории муниципалитета введен режим чрезвычайной ситуации, проводятся противоэпизоотические мероприятия. На въездах и выездах из поселения установлены три дезинфекционных поста.
Уничтожено более 200 свиней в фермерском хозяйстве и на личных подворьях.
Владельцам животных будет выплачена компенсация из областного бюджета в размере примерно 130−140 рублей за 1 кг живого веса.
В ГУ МЧС России по Челябинской области организована работа оперативного штаба в связи с произошедшим.
Ситуация находится на контроле губернатора Челябинской области.