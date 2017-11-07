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11:06 (мск), источник: Калининград.Ru

Белорусский завод предложил Калининграду закупать новый вид общественного транспорта

Директор НТПЦ «Белкоммунмаш» Олег Быцко предложил властям Калининграда рассмотреть вопрос закупки экологически чистого общественного транспорта для работы на городских улицах.

— Наше предприятие выпускает экологически чистый пассажирский городской транспорт. Конечно, каждый цыган хвалит свою лошадь, но мы работаем по самым современным требованиям и наша техника эксплуатируется во многих регионах РФ и странах СНГ. Работали мы и в Калининградской области. Несколько лет назад мы поставляли туда троллейбусы, которые у вас называют кузнечики. Но сейчас мы готовы предложить принципиально новый вид транспорта — электробусы, — рассказал Быцко корреспонденту Калининград.Ru в рамках пресс-тура в Минск, организованного Постоянным комитетом союзного государства и ГУ «Национальный пресс-центр республики Беларусь».

По его словам, несмотря на высокую стоимость машин, у электробусов есть существенные преимущества.

«Электробус легко может объехать аварию или даже пробку по соседней улице. Плюс не нужно содержать контактные провода и всю сеть. Наше предприятие, в основном, работает с партнёрами в странах бывшего СНГ, где нет богатых заказчиков, поэтому мы предоставляем оптимальное сочетание цены и качества», — отметил директор предприятия.

Минский завод выпускает различные модификации электробусов — 9, 12 и 18 метров. Стоимость самого габаритного составляет чуть более 400 тысяч евро. Для небольших городов численностью около 500 тысяч жителей специалисты компании рекомендуют использовать более компактные и недорогие машины.

Электробус имеет запас хода на 20−30 км. Белорусский транспорт получает энергию не из аккумяторных батарей, как большинство аналогов, а из суперконденсаторов, что увеличивает срок службы и ускоряет зарядку. До максимума механизм «питается» примерно 10 минут. Экономия электричества по сравнению с троллейбусом составляет 14%.

Ранее глава «Калининград-ГорТранса» Анатолий Мухомор осторожно отзывался об идее замены общественного транспорта на электробусы. По его словам, производители скрывают реальную информацию о затратах и вреде экологии. При этом Мухомор признал, что электробусы — это будущее городских перевозок.

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