В районе стадиона «Самара-Арена» построят вертолётный центр
Под эти цели выделят земельный участок площадью 29,4 тыс. кв. м.
Под эти цели выделят земельный участок площадью 29,4 тыс. кв. м.
Врио губернатора Дмитрий Азаров подписал распоряжение, согласно которому общество с ограниченной ответственностью «Аэросоюз-Девелопмент» реализует масштабный инвестиционный проект по строительству сети вертолетных центров на территории Самарской области.
Для строительства вертолетного центра обществу выделят участок земли площадью 29 432. кв. м в Кировском районе на Московском шоссе (16 км), улице Дальней.
Земельный участок выделяется ООО «Аэросоюз-Девелопмент» в аренду без проведения торгов.