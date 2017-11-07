В районе стадиона «Самара-Арена» построят вертолётный центр

Врио губернатора Дмитрий Азаров подписал распоряжение, согласно которому общество с ограниченной ответственностью «Аэросоюз-Девелопмент» реализует масштабный инвестиционный проект по строительству сети вертолетных центров на территории Самарской области.

Для строительства вертолетного центра обществу выделят участок земли площадью 29 432. кв. м в Кировском районе на Московском шоссе (16 км), улице Дальней.