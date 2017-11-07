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10:23 (мск), источник: АиФ Самара

В районе стадиона «Самара-Арена» построят вертолётный центр

Под эти цели выделят земельный участок площадью 29,4 тыс. кв. м.

Врио губернатора Дмитрий Азаров подписал распоряжение, согласно которому общество с ограниченной ответственностью «Аэросоюз-Девелопмент» реализует масштабный инвестиционный проект по строительству сети вертолетных центров на территории Самарской области.

Для строительства вертолетного центра обществу выделят участок земли площадью 29 432. кв. м в Кировском районе на Московском шоссе (16 км), улице Дальней.

Земельный участок выделяется ООО «Аэросоюз-Девелопмент» в аренду без проведения торгов.

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