Молдавский лей ослабел к доллару, но укрепился к евро
Нацбанк установил на сегодня официальный курс валют, согласно которому молдавский лей немного ослабел по отношению к доллару, но незначительно укрепился по отношению к евро.
Нацбанк установил на сегодня официальный курс валют, согласно которому молдавский лей немного ослабел по отношению к доллару, но незначительно укрепился по отношению к евро.
Официальный обменный курс установлен на уровне 17,4728 лея за один доллар (+0,61 бана) и 20,2553 лея (-8,65 бана) за евро, тогда как днем ранее он составлял, соответственно, 17,4667 лея за один доллар и 20,3418 лея за один евро.
Официальный обменный курс НБМ по другим валютам на 7 ноября составляет: 0,6498 лея за 1 гривну, 4,4138 лея за румынский лей и 0,2962 лея за 1 российский рубль.