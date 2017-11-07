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10:32 (мск), источник: Actualitati.md

Молдавский лей ослабел к доллару, но укрепился к евро

Нацбанк установил на сегодня официальный курс валют, согласно которому молдавский лей немного ослабел по отношению к доллару, но незначительно укрепился по отношению к евро.

ЦБ: $ 58.4296   +0.34 € 68.0822   +0.41
Источник: Actualitati.md

Официальный обменный курс установлен на уровне 17,4728 лея за один доллар (+0,61 бана) и 20,2553 лея (-8,65 бана) за евро, тогда как днем ранее он составлял, соответственно, 17,4667 лея за один доллар и 20,3418 лея за один евро.

Официальный обменный курс НБМ по другим валютам на 7 ноября составляет: 0,6498 лея за 1 гривну, 4,4138 лея за румынский лей и 0,2962 лея за 1 российский рубль.

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