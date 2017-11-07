Молдавский лей ослабел к доллару, но укрепился к евро

Официальный обменный курс установлен на уровне 17,4728 лея за один доллар (+0,61 бана) и 20,2553 лея (-8,65 бана) за евро, тогда как днем ранее он составлял, соответственно, 17,4667 лея за один доллар и 20,3418 лея за один евро.