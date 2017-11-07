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10:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Россияне приготовились к ослаблению рубля

Более 60 процентов россиян уверены в росте курса доллара до 63 рублей в ближайшие три месяца, около 49 процентов полагают, что через год американская валюта подорожает до 64 рублей. Таковы результаты опроса ВЦИОМ.

ЦБ: $ 58.4296   +0.34 € 68.0822   +0.41

Уже год фактический курс американской валюты находится ниже 60 рублей, а общественное сознание настойчиво называет 63−65 рублей за доллар, говорится в материалах центра. «Таким образом, россияне склонны считать нынешний курс рубля несколько завышенным и ожидают его ослабления», — отмечает эксперт Олег Чернозуб.

Около 58 процентов опрошенных граждан регулярно отслеживают курс американской валюты, в то время как год назад за курсом следили лишь 43 процента, а два года назад — около 50 процентов респондентов.

Хранят деньги в рублях около 65 процентов россиян, лишь пять процентов имеют сбережения в долларах, еще четыре процента — в евро, в других валютах — только один процент, показал опрос.

Почти треть опрошенных призналась, что у них нет сбережений, в 2015 и 2016 годах об их отсутствии заявляли 43 и 39 процентов респондентов соответственно, в 2009 году — 66 процентов.

На Московской бирже курс доллара в 10:05 мск 7 ноября составлял 58,36 рубля (минус 73 копейки по сравнению с предыдущим открытием), евро — 67,66 (минус 94 копейки). Официальные курсы — 58,43 и 68,08 рубля соответственно.

В сентябре Минэкономразвития снизило прогноз по средневзвешенному курсу доллара в нынешнем году с 64,2 до 59,4 рубля.

По мнению главного экономиста по России Bank of America Merrill Lynch Владимира Осаковского, к концу 2017 года доллар будет стоить 60 рублей, евро — 65. «Некая тенденция к ослаблению рубля есть, но в рамках приличий», — заявил эксперт в интервью «Ленте.ру».

Что произойдет с валютой в октябре 2017 и до конца года?
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13 октября© Ньюстюб
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