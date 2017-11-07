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10:59 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Новосибирская область стала одним из лидеров по собираемости взносов на капремонт

НОВОСИБИРСК, 7 ноября, ФедералПресс. Новосибирская область стала одним из регионов-лидеров по уровню собираемости взносов на проведение капитального ремонта и инвестированию этих денег в ремонт домой. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Как стало известно во время визита в Новосибирскую область заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрея Чибиса, за 10 месяцев собираемость взносов за капитальный ремонт на счете фонда модернизации ЖКХ в составила 101,3%.

В 2017 году в регионе завершится ремонт 677 домов, включая 665 многоквартирных домов.

В ходе своего визита Андрей Чибис посмотрел, как проводится капремонт в доме на Красном проспекте, 159. Там меняют крышу, фасад, подвал и системы водоснабжение и отопление. Чибис отметил, что уровень собираемости взносов за капремонт в области выше среднероссийской.

«При этом Фонду капремонта необходимо завершить взятые на себя обязательства по ремонту семи домов, который был запланирован еще на 2016 год, а также уделить внимание анализу финустойчивости и проведению энергоэффективных мероприятий в рамках капремонтов в области», — подчеркнул Андрей Чибис.

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