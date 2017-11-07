Новосибирская область стала одним из лидеров по собираемости взносов на капремонт
НОВОСИБИРСК, 7 ноября, ФедералПресс. Новосибирская область стала одним из
НОВОСИБИРСК, 7 ноября, ФедералПресс. Новосибирская область стала одним из
Как стало известно во время визита в Новосибирскую область заместителя министра строительства и
В 2017 году в регионе завершится ремонт 677 домов, включая 665 многоквартирных домов.
В ходе своего визита Андрей Чибис посмотрел, как проводится капремонт в доме на Красном проспекте, 159. Там меняют крышу, фасад, подвал и системы водоснабжение и отопление. Чибис отметил, что уровень собираемости взносов за капремонт в области выше среднероссийской.
«При этом Фонду капремонта необходимо завершить взятые на себя обязательства по ремонту семи домов, который был запланирован еще на 2016 год, а также уделить внимание анализу финустойчивости и проведению энергоэффективных мероприятий в рамках капремонтов в области», — подчеркнул Андрей Чибис.