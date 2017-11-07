Новосибирская область стала одним из лидеров по собираемости взносов на капремонт

Как стало известно во время визита в Новосибирскую область заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрея Чибиса, за 10 месяцев собираемость взносов за капитальный ремонт на счете фонда модернизации ЖКХ в составила 101,3%.

В 2017 году в регионе завершится ремонт 677 домов, включая 665 многоквартирных домов.

В ходе своего визита Андрей Чибис посмотрел, как проводится капремонт в доме на Красном проспекте, 159. Там меняют крышу, фасад, подвал и системы водоснабжение и отопление. Чибис отметил, что уровень собираемости взносов за капремонт в области выше среднероссийской.