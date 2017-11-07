На Курортном проспекте в Зеленоградске выкладывают тротуар из старой брусчатки
На Курортном проспекте в Зеленоградске уложили тротуар из старой брусчатки. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в администрации муниципалитета.
На Курортном проспекте в Зеленоградске уложили тротуар из старой брусчатки. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в администрации муниципалитета.
Сейчас подрядчик занимается реконструкцией второй очереди Курортного проспекта до улицы Пограничной. Рабочие начали укладывать пешеходные дорожки: в качестве материала используют жёлтую плитку и старую брусчатку, которую сняли с улиц города.
Сочетание ярких контрастных цветов должно выделить новую пешеходную зону города среди привычных «серых» тротуаров, а вставки из брусчатки — обеспечить историческую связь, — отмечали ранее в администрации муниципалитета.
Реконструкцию Курортного проспекта в Зеленоградске начали в октябре 2016 года. Подрядчик должен полностью заменить инженерные коммуникации, обустроить уличное освещение и подсветку фасадов, а также обустроить тротуары и дорожное полотно.