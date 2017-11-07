Глава Нацбанка дал прогноз по курсу тенге до конца года
Финрегулятор Казахстана не видит никаких предпосылок для значительной корректировки курса тенге до конца года.
Финрегулятор Казахстана не видит никаких предпосылок для значительной корректировки курса тенге до конца года.
АСТАНА, 7 ноя — Sputnik. Председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев прогнозирует укрепление курса тенге к концу года.
Он отметил, что сейчас ситуация полностью стабильна. Обменный курс колеблется в пределах, который исторически сложился с учетом цен на нефть и курсов валют
«Не видим никаких предпосылок для значительных корректировок обменного курса, более того, к концу года возрастает предложение иностранной валюты со стороны экспортеров в рамках выплаты их налоговых платежей, что делает высокой вероятность укрепление курса тенге», — заключил Акишев.
По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже во вторник, 7 ноября, курс национальной валюты составил 332,51 тенге за доллар.