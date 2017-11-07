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11:07 (мск), источник: Sputniknews.kz

Глава Нацбанка дал прогноз по курсу тенге до конца года

Финрегулятор Казахстана не видит никаких предпосылок для значительной корректировки курса тенге до конца года.

ЦБ: $ 58.4296   +0.34 € 68.0822   +0.41
Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 7 ноя — Sputnik. Председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев прогнозирует укрепление курса тенге к концу года.

Он отметил, что сейчас ситуация полностью стабильна. Обменный курс колеблется в пределах, который исторически сложился с учетом цен на нефть и курсов валют стран-торговых партнеров.

«Не видим никаких предпосылок для значительных корректировок обменного курса, более того, к концу года возрастает предложение иностранной валюты со стороны экспортеров в рамках выплаты их налоговых платежей, что делает высокой вероятность укрепление курса тенге», — заключил Акишев.

По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже во вторник, 7 ноября, курс национальной валюты составил 332,51 тенге за доллар.

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