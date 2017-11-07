В Екатеринбурге обсудят, как мы будем жить в 2030 году

Общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030: перекрестки возможностей» пройдёт в Екатеринбурге 15 и 16 ноября 2017 года, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Он станет площадкой, на которой обсудят развитие отечественных мегаполисов. На форум съедутся представители власти, бизнеса, общественности, науки и СМИ. Организаторы действа — мэрия Екатеринбурга, Союз российских городов и Ассоциация муниципальных образований «Города Урала». Кроме того, мероприятие поддержат комитеты Госдумы РФ и Совета Федерации по федеративному устройству, Ассоциация «Единое общероссийское объединение муниципальных образований», полпред президента России в УрФО, губернатор, правительство Свердловской области и целый ряд других структур и организаций. Из иностранцев в форуме примут участие профессор университета Монаш Джастин О’Коннор (Мельбурн, Австралия) и преподаватель Школы государственного управления и общества Бирмингемского университета Адриан Кэмпбелл (Великобритания).