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10:55 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Екатеринбурге обсудят, как мы будем жить в 2030 году

В столицу Урала съедутся представители российских мегаполисов.

Общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030: перекрестки возможностей» пройдёт в Екатеринбурге 15 и 16 ноября 2017 года, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Он станет площадкой, на которой обсудят развитие отечественных мегаполисов. На форум съедутся представители власти, бизнеса, общественности, науки и СМИ. Организаторы действа — мэрия Екатеринбурга, Союз российских городов и Ассоциация муниципальных образований «Города Урала». Кроме того, мероприятие поддержат комитеты Госдумы РФ и Совета Федерации по федеративному устройству, Ассоциация «Единое общероссийское объединение муниципальных образований», полпред президента России в УрФО, губернатор, правительство Свердловской области и целый ряд других структур и организаций. Из иностранцев в форуме примут участие профессор университета Монаш Джастин О’Коннор (Мельбурн, Австралия) и преподаватель Школы государственного управления и общества Бирмингемского университета Адриан Кэмпбелл (Великобритания).

Круг вопросов для обсуждения будет достаточно обширен: как сделать Екатеринбург зелёной столицей, новая индустриализация, цифровая экономика. В частности, представители Екатеринбурга и Среднего Урала расскажут о проекте реконструкции городской набережной, наследии чемпионата мира по футболу — 2018, музее военной техники «Боевая слава Урала» и «музее Навигатор» в водонапорной башне. Много времени будет уделено вопросам экологии. Ряд мероприятий пройдёт в здании мэрии, но большая часть — в «Ельцин Центре».

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