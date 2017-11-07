В Тольятти средняя зарплата выросла до 32,6 тысяч рублей

Источник: Reuters

Сегодня, 7 ноября, чиновники администрации Тольятти представили неоднозначные данные на комиссию по бюджету и экономической политике Тольяттинской городской думы, возглавляемую Михаилом Носоревым. Как передает корреспондент TLTgorod, речь идет о средней заработной плате в городе.

В частности, на конец 2017 года экономисты городской администрации ожидают «незначительный рост среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций с 30 тысяч рублей в 2016 году до 32,6 тысяч рублей».