Ещё два застройщика в Нижегородской области не успевают сдать дома в срок

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, ведомство завершило проверки деятельности застройщиков в Дзержинске и Нижнем Новгороде.

Так, в отношении ООО «Альбион» из Дзержинска установлено, что осуществляет строительство второй и третьей очередей десятиэтажного девятисекционного жилого дома на улице Советская с привлечением денежных средств дольщиков. Согласно информации, срок разрешения на строительство многоквартирного дома истекает в конце 2017 года. При этом, степень готовности объекта, а также темпы строительства, по мнению сотрудников прокуратуры, говорят о том, что строительство в указанные сроки не будет завершено. В связи с этим прокуратурой Дзержинска руководителю застройщика объявлено предостережение.

Кроме того, прокуратура Приокского района Нижнего Новгорода установила, что ОАО «Строительно-финансовая ассоциация», осуществляющее возведение многоквартирного дома на улице Жукова с привлечением средств дольщиков, также нарушает требования федерального законодательства в части соблюдения сроков продления действия разрешений на строительство. В частности, заявление о продлении действия разрешения на строительство подано в горадминистрацию с нарушением 60-дневного срока, который предусмотрен градостроительными нормативами.

По факту выявленных нарушений руководителю данной организации прокуратурой района внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.