Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
В Минобрнауки вспыхнул скандал из-за слова «презерватив»
Раненные в Сирии российские журналисты вернулись в Москву
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
ЕСПЧ принял жалобу Стаса Михайлова на Россию
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
СМИ: Мара Багдасарян задержана: новая выходка стритрейсерши
Шахназаров о бегстве жены в США: как в сериале
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
СМИ: Михалков высказался о выдвижении Собчак
Золотая осень: Наталья Водянова устроила фотосессию в парке
Сергей Шнуров устроил жене романтическую прогулку по Петербургу
Незаконная база США в Сирии: Америка запретила приближаться - СМИ
Мнение: США не смогли разрушить РФ благодаря ФСБ
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
11:17 (мск), источник: НТА-Приволжье

Ещё два застройщика в Нижегородской области не успевают сдать дома в срок

Нижний Новгород. 7 ноября. НТА-Приволжье — Ещё два застройщика в Нижегородской области не успевают сдать дома в срок.

Источник: Reuters

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, ведомство завершило проверки деятельности застройщиков в Дзержинске и Нижнем Новгороде.

Так, в отношении ООО «Альбион» из Дзержинска установлено, что осуществляет строительство второй и третьей очередей десятиэтажного девятисекционного жилого дома на улице Советская с привлечением денежных средств дольщиков. Согласно информации, срок разрешения на строительство многоквартирного дома истекает в конце 2017 года. При этом, степень готовности объекта, а также темпы строительства, по мнению сотрудников прокуратуры, говорят о том, что строительство в указанные сроки не будет завершено. В связи с этим прокуратурой Дзержинска руководителю застройщика объявлено предостережение.

Кроме того, прокуратура Приокского района Нижнего Новгорода установила, что ОАО «Строительно-финансовая ассоциация», осуществляющее возведение многоквартирного дома на улице Жукова с привлечением средств дольщиков, также нарушает требования федерального законодательства в части соблюдения сроков продления действия разрешений на строительство. В частности, заявление о продлении действия разрешения на строительство подано в горадминистрацию с нарушением 60-дневного срока, который предусмотрен градостроительными нормативами.

По факту выявленных нарушений руководителю данной организации прокуратурой района внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что два застройщика в Нижегородской области привлечены к административной ответственности за нарушения при долевом строительстве.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Трамп попросил у Конгресса денег на защиту от Северной Кореи
Россияне приготовились к ослаблению рубля
Собчак выступит за отмену закона о гей-пропаганде
Стас Михайлов пожаловался в ЕСПЧ на российские суды
AliExpress сократит сроки доставки в Россию в четыре раза
Эксперты рассказали о резком росте числа протестов в России
На спутнике Сатурна нашли источник жизни
Спорт
Месси прилетел на рассвете. Днем под его окнами читают стихи Сборная Аргентины прибыла в Москву, и молодая ее часть даже провела первую тренировку. Лионель Месси — тоже в столице
Авто
Внедорожный Kia Rio: он оказался чуть дороже «Весты Кросс» Kia объявила цены на свою долгожданную новинку — внедорожный хэтчбек Rio X-Line. Автомобиль будет стоить от 774 900 рублей
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
Министерства поднимутся на IQ
Ставки по ипотеке падают
20 самых недорогих районов Москвы
Как менялся покупатель московского жилья
Леди
Как выглядит возрастной макияж: мнение эксперта Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
Что было в комнате каждого советского школьника Далеко не каждая советская семья могла позволить себе роскошь выделить ребенку отдельную комнату. Но уж свой уголок в доме был у всех школьников, и он наполнялся поистине бесценными сокровищами. Эти предметы берегли, ими гордились, и они не лежали без дела.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь