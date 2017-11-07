Власти Петербурга рассчитывают на повышение позиции в рейтинге Doing Business в 2018 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Власти Петербурга рассчитывают на повышение позиции в рейтинге Всемирного банка Doing Business в 2018 году с учетом принятых в текущем году мер по улучшению инвестиционных условий. Об этом ТАСС во вторник сообщила заместитель руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга — начальник Проектного управления-проектного офиса Юлия Лудинова, комментируя итоги рейтинга в 2017 году.

«Основными направлениями, по которым оцениваются особенности ведения бизнеса в Санкт-Петербурге, являются подключение к сетям электроснабжения, получение разрешения на строительство и международная торговля, так как на территории города расположены таможенные посты. Оценка проводилась по данным 2016 года — начала 2017 года, а в текущем году были приняты новые меры по улучшению инвестиционного климата, и мы надеемся, они будут способствовать дальнейшему продвижению России в рейтинге Всемирного банка» Лудинова

Достижения Ленэнерго и таможни

По словам главы проектного управления, большой прорыв сделан в сфере подключения к сетям — Россия прибавила 20 позиций и занимает 10-е место в мире.

«Санкт-Петербург здесь сделал большой вклад за счет повышения эффективности деятельности Ленэнерго — срок подключения к электросетям сократился более чем в два раза, и сегодня, согласно отчету Doing Business, составляет 90 дней, также на 3,6% сократилась стоимость подключения», — отметила она. Лудинова подчеркнула, что за текущий год срок подключения к сетям уже сократился до 72 дней.

Также значительно улучшилась ситуация в этом году по международной торговле — поднялись сразу на 40 позиций. «Во многом это достигнуто за счет упрощения системы осуществления таможенных платежей и ускорения процедур экспорта и импорта в Большом порту Санкт-Петербурга. Большая работа была проведена по внедрению современных информационных технологий — на таможенных постах внедрены электронные сервисы по учету информации о выпущенных товарах и внедрен электронный транзит», — отметила Лудинова.

Меры в строительстве как потенциал для роста позиции

В части получения разрешения на строительство позиция России в рейтинге осталась прежней, но у Петербурга здесь есть позитивные изменения — немного сократился срок получения разрешения и его стоимость. При этом Лудинова особо отметила, что в этом году городу не была зачтена реформа, которая проведена еще в 2016 году. «В прошлом году мы законодательно отменили требование о необходимости получения ордера ГАТИ на проведение земляных работ на участке, на который было выдано разрешение на строительство, и уже полтора года ГАТИ не выдает такие ордера», — напомнила она.

Опрос Всемирного банка показал, что некоторые застройщики Санкт-Петербурга до сих пор не знают об этих изменениях. Поэтому одной из основных задач в этом направлении, по словам представителя городской администрации, является повышение информированности застройщиков о проводимых улучшениях.

Кроме того, в этом году внедрена Единая система строительного комплекса Санкт-Петербурга, позволяющая в электронной форме получать все основные услуги в строительстве. «Сегодня при грамотном оформлении документации разрешение на строительство можно получить за 90 дней, поэтому в следующем году мы также ожидаем сокращение показателей сроков в рейтинге Doing Business», — отметила Лудинова.

Городские власти с 2018 года планируют значительно сократить возможности подачи документов в строительстве в бумажном виде и максимально перейти в электронный вид.

Результаты рейтинга

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Всемирного банка, Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2018, который ежегодно готовит одно из подразделений Всемирного банка, с 40-го на 35-е место.

Совокупная оценка условий бизнеса состоит из 10 показателей: регистрация предприятий, получение разрешений на строительство, подключение к системе электроснабжения, регистрация собственности, получение кредитов, защита миноритарных инвесторов, налогообложение, международная торговля, обеспечение исполнения контрактов и разрешение неплатежеспособности.

В докладе, в частности, рассматривалась ситуация в Москве и Санкт-Петербурге. ВБ выделил ряд проведенных в городах реформ: «расширение доступа к кредитам за счет принятия закона, направленного на совершенствование системы реестра уведомлений о залоге движимого имущества», «упрощение международной торговли благодаря открытию нового глубоководного порта на берегу Финского залива, что позволило повысить конкуренцию и сократить издержки, связанные с контролем на границах в порту Санкт- Петербурга», а также «упрощение порядка регистрации собственности благодаря сокращению сроков подачи документов на государственную регистрацию передачи прав собственности».