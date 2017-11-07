Власти Петербурга рассчитывают на повышение позиции в рейтинге Doing Business в 2018 году
Ранее сообщалось, что Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2018 с 40-го на 35-е место.
Ранее сообщалось, что Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2018 с 40-го на 35-е место.
«Основными направлениями, по которым оцениваются особенности ведения бизнеса в Санкт-Петербурге, являются подключение к сетям электроснабжения, получение разрешения на строительство и международная торговля, так как на территории города расположены таможенные посты. Оценка проводилась по данным 2016 года — начала 2017 года, а в текущем году были приняты новые меры по улучшению инвестиционного климата, и мы надеемся, они будут способствовать дальнейшему продвижению России в рейтинге Всемирного банка»
Достижения Ленэнерго и таможни
По словам главы проектного управления, большой прорыв сделан в сфере подключения к сетям — Россия прибавила 20 позиций и занимает 10-е место в мире.
«Санкт-Петербург здесь сделал большой вклад за счет повышения эффективности деятельности Ленэнерго — срок подключения к электросетям сократился более чем в два раза, и сегодня, согласно отчету Doing Business, составляет 90 дней, также на 3,6% сократилась стоимость подключения», — отметила она. Лудинова подчеркнула, что за текущий год срок подключения к сетям уже сократился до 72 дней.
Также значительно улучшилась ситуация в этом году по международной торговле — поднялись сразу на 40 позиций. «Во многом это достигнуто за счет упрощения системы осуществления таможенных платежей и ускорения процедур экспорта и импорта в Большом порту
Меры в строительстве как потенциал для роста позиции
В части получения разрешения на строительство позиция России в рейтинге осталась прежней, но у Петербурга здесь есть позитивные изменения — немного сократился срок получения разрешения и его стоимость. При этом Лудинова особо отметила, что в этом году городу не была зачтена реформа, которая проведена еще в 2016 году. «В прошлом году мы законодательно отменили требование о необходимости получения ордера ГАТИ на проведение земляных работ на участке, на который было выдано разрешение на строительство, и уже полтора года ГАТИ не выдает такие ордера», — напомнила она.
Кроме того, в этом году внедрена Единая система строительного комплекса
Городские власти с 2018 года планируют значительно сократить возможности подачи документов в строительстве в бумажном виде и максимально перейти в электронный вид.
Результаты рейтинга
Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на
Совокупная оценка условий бизнеса состоит из 10 показателей: регистрация предприятий, получение разрешений на строительство, подключение к системе электроснабжения, регистрация собственности, получение кредитов, защита миноритарных инвесторов, налогообложение, международная торговля, обеспечение исполнения контрактов и разрешение неплатежеспособности.
В докладе, в частности, рассматривалась ситуация в Москве и
Майскими указами 2012 года, когда Россия в рейтинге ВБ находилась на 120-м месте, президент РФ Владимир Путин поставил задачу достижения 20-й строчки в этом рейтинге к 2018 году.