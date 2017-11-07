Жителям Омской области будут выдавать субсидии за разведение коров

Региональные власти Омской области ввели новый вид поддержки — субсидии местным бюджетам на возмещение затрат на увеличение поголовья коров. Льготы предусмотрены в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области на 2014−2020 годы».

Как пояснили в пресс-службе регионального Минсельхоза, 16 миллионов 750 тысяч рублей будут направлены в муниципальные районы Омской области в ноябре, после чего владельцы личных подсобных хозяйств получат по 5 тысяч рублей за каждую голову прироста поголовья коров по результатам первого полугодия 2017 года, согласно представленным документам.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области:

— Для селян, содержащих на подворье несколько коров и сдающих излишки молока на переработку, такая субсидия станет хорошим подспорьем, которая рассчитана на 3 года. Ведение личного подсобного хозяйства — нелегкий труд, который становится для сельских жителей молодого и среднего возраста источником стабильного дохода и обеспечивает занятость.