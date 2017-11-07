Жителям Омской области будут выдавать субсидии за разведение коров
Из областного бюджета выделят более 16 миллионов на поддержку содержания коров в личных подсобных хозяйствах.
Из областного бюджета выделят более 16 миллионов на поддержку содержания коров в личных подсобных хозяйствах.
Региональные власти Омской области ввели новый вид поддержки — субсидии местным бюджетам на возмещение затрат на увеличение поголовья коров. Льготы предусмотрены в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области на 2014−2020 годы».
Как пояснили в
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области:
— Для селян, содержащих на подворье несколько коров и сдающих излишки молока на переработку, такая субсидия станет хорошим подспорьем, которая рассчитана на 3 года. Ведение личного подсобного хозяйства — нелегкий труд, который становится для сельских жителей молодого и среднего возраста источником стабильного дохода и обеспечивает занятость.
Как считает замминистра ведомства Александр Курзанов, село живет, пока на подворьях содержат коров: молоко нужно переработчикам, получающим за сданные излишки неплохую цену. В Минсельхозе считают, что дополнительные субсидии смогут привлечь к животноводству молодежь.